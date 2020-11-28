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CTE 400 personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memur alımına dair detaylar ortaya çıktı. CTW 400 personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartlarına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:36
CTE 400 personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları
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Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü idare memuru alımı başvuru süreci başladı. 300’ü erkek, 100’ü kadın olmak üzere toplam 400 idare memuru alımı yapılacak. Adayların başvuru yapabilmesi için belirtilen şartları yerine getirmesi gerekiyor.

CTE personel alımı başvuru şartları neler?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ve ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

-Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağında ise askerliğini yapmış ya da ertelemiş olmak,

-Sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS Lisans 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (06.09.1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir)

-Görevini yapmasına engel olabilecek akıl veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir)


-2020 KPSS Lisans sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte ve yüksekokullardan mezun olmak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular 27 Kasım 2020 tarihinde başlayıp 11 Aralık 2020 mesai bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda talep edilecek belgeler

-Başvuru formu (fotoğrafsız başvurular kabul edilmeyecektir)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi,

-2020 KPSS Lisans sınavı KPSS P3 puan türünü gösteren sınav sonuç belgesi.

Sözlü sınav ve mülakat

Sözlü sınav ve mülakata KPSS P3 puanı 70 ve üzeri olan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere erkek kadro sayısının 5 katı ve kadın kadro sayısının 4 katı kadar idare memurluğu adayı çağrılacaktır.



Son Güncelleme: 28.11.2020 02:36
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Anahtar Kelimeler:
CteIdare Memuru
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