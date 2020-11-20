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Covid19 yasakları bugün başlıyor!

Covid19 yasakları bugün başlıyor. Vatandaşlar yeni yasakların ne olduğunu merak ediyordu. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle yeni yasakların detaylarını duyurdu.

20 Kasım 2020 Cuma 21:15
Covid19 yasakları bugün başlıyor!
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Artan koronavirüs vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıklamıştı. Erdoğan’ın açıkladığı kısıtlamalar 20 Kasım Cuma günü akşam saat 20:00 itibariyle başlayacak. Kısıtlamalar genel olarak hafta sonu uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısıtlama açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle kısıtlamaları duyurmuştu. Açıklanan kısıtlamalar ise şu şekilde;

  • Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
  • Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şekilde hizmet verecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
  • İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.
  • Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intenet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
  • Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.
  • Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
  • İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

Bu kısıtlamaların yanı sıra hafta sonları belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Buna göre ilk sokağa çıkma yasağı 21 Kasım Cumartesi günü uygulanacak. Cumartesi ve Pazar günleri akşam saat 20:00 ile sabah 10:00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu hafta sonunun ardından bir sonraki açıklamaya kadar hafta sonları yasak devam edecek.


Cadde ve sokaklarda sigara içilmesine yönelik yasak ise genişletildi. Buna göre il ve ilçe Umumi Hıfzısıhha kurularınca gerek duyulması halinde sigara içme yasağı genişletilebilecek.

Düğün ve nikah törenlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak ve en asgari şekilde katılımla organizasyonlar gerçekleştirilecek. Her nikah töreni arası 20 dakikalık aralar verilecek.

Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:15
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Anahtar Kelimeler:
YasakKORONA
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