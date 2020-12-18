Covid-19 testi yapıp, tansiyon ölçtürmek için eve çağırdıkları kadının ölümüne sebep oldular

Türkiye’de gün be gün olaylar bitmiyor hele ki şu son dönemlerde. Trabzon’da Covid-19 testi yaptıklarını söylemeyerek evde tansiyon ölçtürmek için alt komşusunu evlerine çağırdıkları kadının Korona virüs sebebi ile ölümüne neden oldukları iddiasıyla 2 kişi için soruşturma başlatıldı.

Öğrenilen bilgilere göre, Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde Korona virüs testi yaptıran iki kişinin, O.T. ve S.T. isimli şahıslar alt komşusu olan S.U’dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Komşularını kırmayıp tansiyonlarını ölçmek için komşusunun evine giden S.U. Covid-19 testi yaptıklarından bir haber şeklinde komşularının tansiyonlarını ölçtü.

O.T. ve S.T. isimli şahısların Covid-19 test sonucunun ardından testlerinin pozitif çıkmasından sonra, tansiyon ölçmek için komşusunun evine giden S.U adlı kadının rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Covid-19 sebebi ile hastanede tedavi gören S.U. yaşamını yitirdi. Yaşamını kaybeden S.U.’nın kardeşleri polise gidip komşularının test yaptırdıklarını gizleyip tansiyon ölçtürmek evlerine çağırmasından dolayı kardeşinin ölümüne sebep oldukları için O.T. ve S.T şahısları için şikayette bulundu.

Konu ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

