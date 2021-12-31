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Covid-19 Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?

Ülkemizde aşılama çalışmaları devam etmektedir. Vaka sayısında artışın devam etmesinden dolayı aşı olmayan kişilere kısıtlama gelmesi gündemde. İnsanlar,Covid-19 aşı kartının nasıl alındığını araştırmaktadır. Covid-19 aşı kartı nedir,nasıl oluşturulur? Bu haberimizde Covid-19 aşı kartına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte Covid-19 aşı kartı hakkında merak edilenler...

31 Aralık 2021 Cuma 09:28
Covid-19 Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?
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Ülkemizde  Covid-19 pandemisi için aşı çalışması Ocak 2021'de başladı ve halen devam ediyor.Çalışma ülkemizde ve dünyada çok yaygın. Şu anda zorunlu aşı olmamasına rağmen ülkemizde ve dünyada aşılanma oranını arttırmak için bazı yasakların getirilmesi gündeme gelmiştir.Aşılama, toplu taşıma araçlarına binerken, konserlere, yarışmalara ve diğer halka açık etkinliklere girerken veya gelecekte halka açık işlemlerde getirilebilecek düzenlemelerden biridir. Ülkeden ayrıldığınızda zaten bir aşı kartınız varsa, artık test yaptırmanıza gerek yoktur. Tüm bu tespitler  aşı sertifikası olarak da adlandırılan bir aşı kartı ile yapılır. Peki aşı kartı nasıl alınır?

Covid-19 aşı kartı

Aşı kartı, aşının ne zaman yapıldığını göstermekte olan barkodlu bir belge olarak bilinmektedir. Ülkemizde yapılan aşılardan herhangi birinden 2 doz aşı olan kişiler aşı kartı alabilmektedir. İkinci dozu olduktan sonra vatandaşlar aşı kartını alabilmektedir.

Covid -19 aşı kartını alma

Covid-19 aşı kartını online şekilde e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamasından alabilirsiniz. E nabız sistemine girdikten sonra Covid-19 Aşısı-Covid-19 Aşı Kartı-Aşı Kartı oluştur ve görüntüle diyerek aşı kartınızı oluşturabilir ve bu belgeyi telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Covid-19 Aşı Bilgilerim sayfasından aşı kartınıza ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 31.12.2021 09:28
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Covid-19 Aşı KartıCovid-19 Aşı Kartı Nasıl Oluşturulur?Covid-19 Aşı Kartı Nasıl Alınır?
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