Covid-19 Aşı kartı nedir, nasıl oluşturulur?

Ülkemizde Covid-19 pandemisi için aşı çalışması Ocak 2021'de başladı ve halen devam ediyor.Çalışma ülkemizde ve dünyada çok yaygın. Şu anda zorunlu aşı olmamasına rağmen ülkemizde ve dünyada aşılanma oranını arttırmak için bazı yasakların getirilmesi gündeme gelmiştir.Aşılama, toplu taşıma araçlarına binerken, konserlere, yarışmalara ve diğer halka açık etkinliklere girerken veya gelecekte halka açık işlemlerde getirilebilecek düzenlemelerden biridir. Ülkeden ayrıldığınızda zaten bir aşı kartınız varsa, artık test yaptırmanıza gerek yoktur. Tüm bu tespitler aşı sertifikası olarak da adlandırılan bir aşı kartı ile yapılır. Peki aşı kartı nasıl alınır?

Covid-19 aşı kartı

Covid -19 aşı kartını alma

Aşı kartı, aşının ne zaman yapıldığını göstermekte olan barkodlu bir belge olarak bilinmektedir. Ülkemizde yapılan aşılardan herhangi birinden 2 doz aşı olan kişiler aşı kartı alabilmektedir. İkinci dozu olduktan sonra vatandaşlar aşı kartını alabilmektedir.

Covid-19 aşı kartını online şekilde e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamasından alabilirsiniz. E nabız sistemine girdikten sonra Covid-19 Aşısı-Covid-19 Aşı Kartı-Aşı Kartı oluştur ve görüntüle diyerek aşı kartınızı oluşturabilir ve bu belgeyi telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Covid-19 Aşı Bilgilerim sayfasından aşı kartınıza ulaşabilirsiniz.