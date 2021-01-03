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Çorum'da vahşet! Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü

Çorum'da yaşanan vahşette 31 yaşındaki Polat H. isimli kişi tartıştığı dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Aslıhan D.'yi boğarak öldürdü.

03 Ocak 2021 Pazar 23:53
Çorum'da vahşet! Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü
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Yaşanan korkunç olay Çorum’un Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenilenlere göre, 31 yaşındaki Polat H. ile dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Aslıhan D. arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın daha da büyümesi sonucunda Polat H., eşini boğdu. Yaşanan korkunç olay sonrasında polisi arayan Polat H., eşini boğduğunu itiraf etti. Olayın olduğu yere çok sayıda  polis ekibi geldi. Sağlık ekiplerinde intikal ettiği olay yerine itfaiye ekipleri se/images/haberler/2021/01/v.jpgk edildi. Apartmana gelen polisler çaldıkları kapının açılmaması üzerine e/images/haberler/2021/01/v.jpgin kapısını kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Dal, polis /images/haberler/2021/01/v.jpge sağlık göre/images/haberler/2021/01/v.jpglileri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Yaşanan olay sonrasında  gözaltına alınan Polat H., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. 

Polis yaşanan bu olay ile ilgili başlatılan soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
çorumVahşetKadın Cinayeti
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