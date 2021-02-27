Çorum'da öğretmen komşusunu bıçakladı

Üzücü olay bugün öğleden sonra Çorum'da yaşandı.

Gelen haberlere göre kentteki bir apartmanda oturan ve öğretmen olarak görev yapan Erdal K. sürekli gürültü sebebiyle üst kat komşusuyla tartışıyordu ve bu sebeple aralarında husumet oluşmuştu.

Bugün öğleden sonra Erdal K. ve üst kat komşusu Fatih Ş. ile arasında yine gürültü sebebiyle tartışma çıktı.Tartışma alevlenince Erdal K. yanında taşıdığı bıçağını çekip komşusunu bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Olayı gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan Fatih Ş.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Komşusunu bıçaklayarak yaralanan Erdal K.'yi yakalama çalışmaları başladı.