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Çorum'da öğretmen komşusunu bıçakladı

Çorum'da öğretmen olarak görev yapan Erdal K. isimli kişi gürültü sebebiyle tartıştığı komşunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:25
Çorum'da öğretmen komşusunu bıçakladı
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Üzücü olay bugün öğleden sonra Çorum'da yaşandı.

Gelen haberlere göre kentteki bir apartmanda oturan ve öğretmen olarak görev yapan Erdal K. sürekli gürültü sebebiyle üst kat komşusuyla tartışıyordu ve bu sebeple aralarında husumet oluşmuştu.

Bugün öğleden sonra Erdal K. ve üst kat komşusu Fatih Ş. ile arasında yine gürültü sebebiyle tartışma çıktı.Tartışma alevlenince Erdal K. yanında taşıdığı bıçağını çekip komşusunu bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Olayı gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan Fatih Ş.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Komşusunu bıçaklayarak yaralanan Erdal K.'yi yakalama çalışmaları başladı.



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:25
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çorumöğretmen Komşusunu Bıçakladı
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