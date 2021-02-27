Çorum'da öğretmen komşusunu bıçakladı

Üzücü olay bugün öğleden sonra Çorum'da yaşandı.
Gelen haberlere göre kentteki bir apartmanda oturan ve öğretmen olarak görev yapan Erdal K. sürekli gürültü sebebiyle üst kat komşusuyla tartışıyordu ve bu sebeple aralarında husumet oluşmuştu.
Olayı gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralanan Fatih Ş.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Komşusunu bıçaklayarak yaralanan Erdal K.'yi yakalama çalışmaları başladı.
Son Güncelleme: 27.02.2021 20:25