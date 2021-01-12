Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!

Ankara-Samsun karayolununScania Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Murat Erbattal (42) idaresindeki bir, fren sisteminin çalışmaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mehmet Tılcı'nın kullandığıle çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon orada bulunan bir iş yerinin bahçesine devrilirken otomobil hurdaya döndü. Kamyon sürücüsünün camdan dışarı fırlaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü Mehmet Tılcı ve yanında oturan Ruhiye Danlı, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.