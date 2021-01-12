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Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!

Çorum'da frenlerinde arıza meydana gelen kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak önüne çıkan otomobile çarptı. Yaşanan feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

12 Ocak 2021 Salı 17:15
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
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Ankara-Samsun karayolunun Çorum Scania Kavşağı'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Murat Erbattal (42) idaresindeki bir kamyon, fren sisteminin çalışmaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mehmet Tılcı'nın kullandığı otomobille çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon orada bulunan bir iş yerinin bahçesine devrilirken otomobil hurdaya döndü. Kamyon sürücüsünün camdan dışarı fırlaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsü  Mehmet Tılcı ve yanında oturan Ruhiye Danlı, sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:50
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Anahtar Kelimeler:
çorumFren ArzıasıKamyonOtomobilTrafik Kazası
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