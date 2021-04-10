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Çorum'da feci kaza! 3 yaralı var

Çorum merkezde çevre yolunda seyir halinde olan özel bir otomobil seyir halindeyken, kontrolden çıktı ve bariyere çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:44
Çorum'da feci kaza! 3 yaralı var
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3 kişinin yaralandığı feci trafik öğlen saatlerinde Çorum merkezde yaşandı.

Çevre yolunda hareket olan içerisinde 3 kişinin bulunduğu M.U'nun sürücüsü olduğu araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kara yolunda savruldu. Kontrolde çıkan araç takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine 112 sağlık personeli ve polis yönlendirildi. Kaza bölgesine kısa süre içinde ulaşan ekipler araç içinde bulunan M.U , 62 yaşındaki Huriye E. ve 28 yaşındaki Nuray E.'nin yaralandığını tespit etti. Yaralı 3 kişi kaza yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, yaralıların durumunun iyi olduğu aktarıldı. Kazaya karışan araç çekici ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.




Son Güncelleme: 10.04.2021 22:44
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Anahtar Kelimeler:
çorumTrafik Kazas
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