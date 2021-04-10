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Çorum'da facia! Kazada 2 kişi can verdi,5 kişi yaralandı

Çorum’da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 23:15
Çorum'da facia! Kazada 2 kişi can verdi,5 kişi yaralandı
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Kilometresinde kimlikleri öğrenilemeyen sürücülerin kullandıkları hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan şiddetli çarpışma neticesinde araçlardan biri şarampole uçtu. Yoldan geçen kişilerin ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti .İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada 1 kişi hayatını olay yerinde kaybederken 19 yaşındaki Vural Ö.,19 yaşındaki Tunahan D,30 yaşındaki Ramazan T. Ve 31 yaşındaki Ferhat A. adlı kişilerin ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildiler. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Ferhat A. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan kaza sebebiyle trafik akışı dururken yol bir süre kapandı. araçların çekilmesiyle karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açılabildi.

Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




Son Güncelleme: 10.04.2021 23:15
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Anahtar Kelimeler:
çorumKaza
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