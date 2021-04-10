Çorum'da facia! Kazada 2 kişi can verdi,5 kişi yaralandı

Kilometresinde kimlikleri öğrenilemeyen sürücülerin kullandıkları hafif ticari araçlar kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan şiddetli çarpışma neticesinde araçlardan biri şarampole uçtu. Yoldan geçen kişilerin ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti .İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaşanan kaza sebebiyle trafik akışı dururken yol bir süre kapandı. araçların çekilmesiyle karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açılabildi.
Yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 10.04.2021 23:15