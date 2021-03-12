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Çorum'da dehşet! oğlu ile kavga eden iki öğrenciyi vurarak öldürdü

Çorum Alaca'da yaşanan olayda Servet B. isimli kişi oğlu iki kavga ettikleri öne sürülen 14 yaşındaki iki çocuğu vurarak öldürdü.

12 Mart 2021 Cuma 16:31
Çorum'da dehşet! oğlu ile kavga eden iki öğrenciyi vurarak öldürdü
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2 çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci olay bugün Çorum Alaca'da yaşandı.

Alacaya bağlı köyde hayatını sürdüren Servet B. isimli kişinin oğlu 14 yaşındaki iki arkadaşı olan Tunç T. ve Kaan T. ile tartışma yaşadı. Durumu öğrenen cani baba iki arkadaşın bulunduğu okul servisine gitti ve oğlunun arkadaşları olan öğrenciler ile tartıştı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Sinirlenen Servet B. 14 yaşındaki iki öğrencinin üzerine silahıyla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği iki öğrenci kanlar içinde yere yığıldı. Durumu görenler hemen jandarma ve 112 sağlık personeline haber verdi. Servet B. ise kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralanan Tunç T. ve Kaan T. yapılan ilk müdahaleden sonra hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Zanlı Servet B. ise kısa süre içinde ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı.Jandarma ekipleri güvenlik amaçlı köye giriş çıkışları kapattı.

AİLELER ARASINDA HUSUMET VARMIŞ

 

 

Cinayete ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şüpheli Servet B. ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları sürüldü. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştırıldıkları ifade edildi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 16:31
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