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Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı

Bugün Çorum'da dehşet veren dakikalar yaşandı. Eşi ile boşanma aşamasında olan bir kişi kriz geçirip kaynanası,eşini, eşinin kardeşini, onun eşi ve çocuğunu vurdu. Olayda kayınbirader hayatını kaybetti.

19 Kasım 2020 Perşembe 17:34
Çorum'da boşanma aşamasındaki koca dehşet saçtı! 1 ölü, 1’i çocuk 3 yaralı
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Dehşet veren anlar dün akşam Çorum'da yaşandı.

Kentte yaşayan 37 yaşındaki Gencel K. isimli şahıs geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olduğu eşinin kardeşi 33 yaşındaki Serkan Ö. ile sokakta karşılaştı.Bir süre sonra ikili arasında tartışma başladı.

Tartışma alevlenince sinirlerine hakim olamayan Gencel K. kayınbiraderini önce bıçakla yaraladı ardından ise tüfekle üzeriden kurşun yağdırdı. Başına isabet eden kurşunlar sebebiyle Serkan Ö. ve olay anında orda buluna eş Alev Ö. ile çiftin 3 yaşındaki çocukları G.Ö yaralandı.

Olay yerinden hızla uzaklaşan Gencel K. daha sonra eşinin annesinin evine gitti ve burada bulunan 56 yaşındaki kaynanası Gülizar G.'yi aynı tüfekle yaraladı.


KAYINBİRADER HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevreki vatandaşların haber etmesiyle iki olay yerinede polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı vatandaşlar hastanelere kaldırıldı. Olayda başına kurşun isabet eden Serkan Ö. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KAYINVALİDE AĞIR YARALANDI

Durumu ağır olan kaynana Gülizar Ö. acil ameliyata alınarak bacağı kesilirken, anne ve çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir kişinin ölümüne 3 kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı ise kayıplara karışırken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Kaçan Gencel K. her yerde ekipler tarafından aranıyor.

 

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 17:34
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çorumKriz Geçiren Damat
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