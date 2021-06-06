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Çorum'da bir otomobilin direğe çarpmasıyla 4 genç kız yaralandı

Kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Gerçekleşen kazada otomobilde bulunan 4 genç kız çeşitli yerlerinden yaralandı.

06 Haziran 2021 Pazar 18:30
Çorum'da bir otomobilin direğe çarpmasıyla 4 genç kız yaralandı
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Çorum’da öğle saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında gelen bilgilere göre Ulukavak Mahallesinde  Gülsüm S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve  kaldırım üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada araç içerisindeki sürücü ve 3 yakın arkadaşı sıkışarak yaralandı.

ARAÇTAN EKİPLER ÇIKARDI

Gerçekleşen kazayı görüp yaralıların ilk yardımına koşan mahalle sakinlerinin yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla araçta sıkışan kişiler araçtan yaralı olarak çıkartılırken olay yerine gelen ambulans ile birlikte tedavi olmak için hastaneye kaldırıldılar. 

Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç kaza yerinden çekici ile alınırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 18:30
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