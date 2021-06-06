Çorum'da bir otomobilin direğe çarpmasıyla 4 genç kız yaralandı

Çorum’da öğle saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında gelen bilgilere göre Ulukavak Mahallesinde Gülsüm S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kaldırım üzerinde bulunan bir aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada araç içerisindeki sürücü ve 3 yakın arkadaşı sıkışarak yaralandı.
ARAÇTAN EKİPLER ÇIKARDI
Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araç kaza yerinden çekici ile alınırken, polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 18:30