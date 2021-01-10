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Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda araç cayır cayır yandı

Çorum'da bir akaryakıt istasyonuna akaryakıt almak için gelen araç bir anda alev aldı. Araç sürücüsünün son anda kendinin dışarı attığı olayda aracın neden yandığı bilinmiyor.

10 Ocak 2021 Pazar 18:34
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda araç cayır cayır yandı
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Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak amacıyla gelen sürücünün aracı biranda motor kısmından yanmaya başladı. Büyük bir paniğe neden olan olayda araç sürücüsü kendini hemen araçtan dışarı attı. Yangının neden çıktığının bilinmediği olayda istasyon çalışanları hemen itfaiyeyi aradılar. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştılar. Yangın tüpleri ile aracı söndürmeye çalışan istasyon çalışanları aracı pompayla kenara aldılar

İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın daha büyük facialara neden olmadan söndürüldü. Otomobil yangından dolayı kullanılmaz hale geldi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken söndürme çalışmaları biten araç çekici yardımıyla akaryakıt istasyonunun oradan alındı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 18:34
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Anahtar Kelimeler:
çorumYangınAraç
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