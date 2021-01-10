Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda araç cayır cayır yandı

Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak amacıyla gelen sürücünün aracı biranda motor kısmından yanmaya başladı. Büyük bir paniğe neden olan olayda araç sürücüsü kendini hemen araçtan dışarı attı. Yangının neden çıktığının bilinmediği olayda istasyon çalışanları hemen itfaiyeyi aradılar. İtfaiye gelene kadar yangına müdahale etmeye çalıştılar. Yangın tüpleri ile aracı söndürmeye çalışan istasyon çalışanları aracı pompayla kenara aldılar

İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın daha büyük facialara neden olmadan söndürüldü. Otomobil yangından dolayı kullanılmaz hale geldi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken söndürme çalışmaları biten araç çekici yardımıyla akaryakıt istasyonunun oradan alındı.

