Çorum öğrenci yurdundan 15 gün önce ayrılan Nazar her yerde aranıyor

Çorum'da sosyal hizmetlere ait öğrenci yurdunda kalan 17 yaşındaki Nazar B. 15 gün önce yurttan izinli olarak ayrıldı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Nazar B. için polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Nazar B.'nin izinli olarak yurttan ayrılması sonrası gelmesi gereken saatle geri dönmeyince yurt çalışanları durumu hemen polise bildirdi. 5 yıl önce babaannesi tarafında yurda yerleştirilen Nazar'ın babaannesi torunun kayıp olduğunu öğrendikten sonra kaçırılmış olabileceğini iddia etti.

Yurttan ayrılmadan önce konuştuklarında yanlarına geleceğini söylediğini belirten babaanne Türkan B., torununun bir anda ortadan kaybolduğunu söyledi. 1-2 gün önce kendisiyle konuşmak için defalarca aradığını açmadığı söyleyen babaanne Türkan B. "Gizli bir telefon numarasından aradı. Titreyen bir sesle çok kısa konuştu ve beni aramayın deyip telefonu kapattı. Korkulu bir hali vardı. Torunumun bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Polis ekiplerinin Nazar B.'nin bulunması için başlattıkları arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.