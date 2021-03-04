Çorum hangi renk grubunda? Çorum’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni normalleşme dönemini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli şekilde yasakların kalkacağını belirtti.

Orta riskli ilde Çorum var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ili hitap eden haritayı açıkladı. Haritada iller dört ayrı grubu ayrılırken bu iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli şekilde belirlendi.lere ayrılan tabloda çok yüksek riskli grupta yer alan iller kısıtlamalara devam ederken diğer grupta yer alan iller için bazı yasaklar kaldırıldı. Pekiili hangi grupta yer alıyor? Yasaklar devam ediyor mu?

Orta riskli ilde yer alan Çorum, 28,12 oranla sarı grupta yer aldı. Orta riski ilde bulunan vatandaşlar normalleşme dönemine girerken restoran ve kafe işletmeleri hizmet vermeye başladı. Eğitim yüz yüze devam ederken hafta sonu yasakları kalktı. Tüm yurtta uygulanan yasaklar ise akşam 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı açıklamasında illerin 15 günlük sıkı takibe alınması ve hafta hafta risk durumlarına tekrardan bakılacağını söyledi.