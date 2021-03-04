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Çorum hangi renk grubunda? Çorum’da sokağa çıkma yasağı var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısa zaman öncesinde 81 ilin risk tablosunu açıkladı. Haritaya göre Çorum ilinde sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? Çorum ili hangi risk grubunda yer alıyor. İşte Çorum ili için merak edilenler

04 Mart 2021 Perşembe 15:33
Çorum hangi renk grubunda? Çorum’da sokağa çıkma yasağı var mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni normalleşme dönemini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kademeli şekilde yasakların kalkacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ili hitap eden haritayı açıkladı. Haritada iller dört ayrı grubu ayrılırken bu iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli şekilde belirlendi. Renklere ayrılan tabloda çok yüksek riskli grupta yer alan iller kısıtlamalara devam ederken diğer grupta yer alan iller için bazı yasaklar kaldırıldı. Peki Çorum ili hangi grupta yer alıyor? Yasaklar devam ediyor mu?

Orta riskli ilde Çorum var!

Orta riskli ilde yer alan Çorum, 28,12 oranla sarı grupta yer aldı. Orta riski ilde bulunan vatandaşlar normalleşme dönemine girerken restoran ve kafe işletmeleri hizmet vermeye başladı. Eğitim yüz yüze devam ederken hafta sonu yasakları kalktı.  Tüm yurtta uygulanan yasaklar ise akşam 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı açıklamasında illerin 15 günlük sıkı takibe alınması ve hafta hafta risk durumlarına tekrardan bakılacağını söyledi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:33
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Anahtar Kelimeler:
çorumRenkIlOrta Riskli
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