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Çorum Dodurga'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi

Mutasyon geçirmiş virüs vakaları görülmeye devam ediyor. Son olarak Çorum Dodurga'da öğretmen olarak görev yapan bir kişide mutasyolu virüs vakası tespit edildi.

28 Şubat 2021 Pazar 19:55
Çorum Dodurga'da bir öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi
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Mutasyon geçirmiş ve bulaş oranı artmış korona virüs vakaları görülmeye devam ediyor.

Son olarak mutasyon geçirmiş virüs haberi Çorum Dodurga ilçesinden geldi. İlçede öğretmen olarak görev yapan bir kişiye sempton gösterdiği gerekçesiyle yapılan korona virüs testinde, kişide mutant korona virüs tespit edildi. Öğretmenin testinin pozitif çıkmasından sonra 6 öğrencide mutant korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.

Konuyşa ilgili açıklamayı ilçe Belediye Başkanı Mustafa Aydın sosyal medya hesabından yaptı. Aydın, mutant virüs karşısında vatandaşlarını uyardı, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi hususunu bir kez daha hatırlattı.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
MutasyonKorona Virüs
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