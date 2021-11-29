Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?

Çorum Belediyesi, para, erzak, kıyafet, yakacak ve barınma gibi yardımlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Belediye yaptığı yardımları mevzuata uygun gerçekleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Yardıma ihtiyacı olan ve maddi durumu yeterli olmayan, Çorum'da yaşayan kişiler, belediyenin aradığı şartlara uygun oldukları taktirde Çorum Belediyesi'nin yaptığı yardımlara başvuru yapabiliyorlar. Yardım başvurusu yapan bütün kişileri titiz bir şekilde inceleyen ve değerlendirmeye alan belediye, ardından yardıma muhtaç kişileri yardımlarını ulaştırıyor.

Çorum Belediyesi'nin sosyal yardımlarından kimler faydalanabiliyor?

Çorum Belediyesi, sosyal yardım projesinden yararlanmak için kendilerine başvuru yapan kişileri titiz bir şekilde inceleyip araştırmaktadır. Belediye, yaptığı bu araştırmanın ardından verdiği bilgiler doğru olan ve gerçekten yardıma ihtiyacı olduğu kanıtlanmış olan kişileri yardım alma hakkı çıkartır. Engelli, kimsesi olmayan çocuklar ile düşkünler belediyenin sosyal yardımlarında öncelik tanıdığı gruplar arasındadır. Fakat bu gruptaki kişilerin muhakkak Çorum'da yaşıyor olması gerekiyor. Çorum'da yaşamayan kişiler Çorum Belediyesi'nin bu yardımından yararlanamıyor.

Aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan kişiler, 65 yaş üstünde olan ve kimsesi olmayan kişiler de Çorum Belediyesi'nden kişisel bakım ile ev temizliği gibi yardımlar alarak yaşamlarını kolaylaştırabiliyorlar. Sosyal dayanışma ile yardımlaşma alanında en duyarlı ve başarılı olan belediyeler arasında yer alan Çorum Belediyesi, gerçek anlamda yardıma ihtiyaç duyan kişilere teker teker ulaşmayı amaçlamaktadır.

Çorum Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Çorum Belediyesi'nin sunduğu sosyal yardımlardan faydalanmayı isteyen ve Çorum'da ikamet eden kişiler belediye binasına gidip veya belediyeye ait resmi intenet sitesi üzerinden (belediyenin resmi intenet sitesine üye olarak), belediyenin sosyal yardım için oluşturduğu başvuru formunu doldurup kısa süre içerisinde yardım başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Fakat, web sitesinden başvuru işlemlerini tamamlayacak kişilerin ilk olarak siteye üye olmaları ve başvuruda kendilerinden istenen bilgileri eksik olmadan ve doğru bir şekilde doldurmaları çok önemlidir.

Belediye yetkilileriyle birebir görüşme yapmak ve başvurularla ilgili merak ettikleri soruları sormak isteyen kişilerse Çorum Belediyesi Mavi Masa'da görevli olan kişileri arayarak veya direkt olarak belediye binasına giderek akıllarında kalan sorulara yanıt bulabilirler. Kişiler bu yöntemlerden birini seçerek belediyeden yardım almak için talepte bulunup para yardımı ile gıda yardımını almak için kolay bir şekilde başvuru yapabilirler.

Çorum Belediyesi sosyal yardım başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Çorum Belediyesi'ne yardım almak için başvuru yapmış olan kişiler aynı online başvurularda olduğu gibi üye ismi ve şifre ile yeniden sisteme giriş yaparak başvuru sonuçlarına seri olarak ulaşabilirler. Kişilerin başvurularının sonuçlarını öğrenmelerinin bir başka yoluysa direkt belediyeye gidip bilgi almaktır. Kişiler, belediyeye gittikleri zaman yetkili kişiler başvurularının sonuçlarıyla ilgili bilgi vereceklerdir.

Kişiler, belediyeye sosyal yardım için başvuruda bulunmak ve yaptıkları başvurunun sonucunu öğrenmek için de belediyeye ait telefon numarasını mesai saatleri içinde arayıp başvuru taebinde bulunabilir ve başvurularının sonucunu da öğrenebilirler. Belediyeye gidemeyen ya da intenet üzerinden başvurusunu yapamayan kişiler için belediye telefon üzerinden hizmet vermektedir.