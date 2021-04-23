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Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Koronavirüs (covid-19) belirti takvimi

Koronavirüs’ün ilk belirtileri nelerdir? Grip ve Covid-19 arasındaki fark nasıl anlaşılır? İşte detaylar…

23 Nisan 2021 Cuma 01:38
Corona virüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır? Koronavirüs (covid-19) belirti takvimi
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Pandemi süresince, Koronavirüs belirtileri gündemde en çok yer alan konulardan biri oldu. Özellikle son günlerde vaka sayılarındaki artışla beraber vatandaşlar Koronavirüs geçirip geçirmedikleri anlamak için hastalığın semptomlarını araştırmaya devam ediyor. Mutasyonlu virüsle birlikte yayılma hızı artan Covid-19'un vaka sayıları 60 bin'e yaklaşınca vatandaşlar da durumdan oldukça endişe duymaya başladı. Covid-19'un mutasyonlu halinde ortaya çıkan belirtiler ise önceki belirtilere ek olarak yeni semptomlar görülmeye başlandı. Çoğunlukla griple karıştırılan Covid-19’un belirtileri arasında ateş, nefes darlığı, öksürük dışında nezle ve burun akıntısı da bulunuyor. İşte koronavirüs’ün ilk belirtileri…

Koronavirüs belirtilerinde önceleri görülen ateş, öksürük vb. semptomlara, hapşırma, geniz ve burun akıntısı, nezle gibi belirtiler de eklendi. Bunun sebebi ise virüsün mutasyona uğramış olmasından dolayıdır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek: “Covid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz." diye ifade etti.,

Mutasyonlu Koronavirüs belirtileri

Mutasyonlu virüslerin bulaştırıcılık özelliği Covid-19’a göre daha yüksektir. Bu sebepten hastalık daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yayılma gösterir. İşte mutasyonlu virüsün belirtileri: Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk, baş ağrısı, hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık, titreme.

Ciddi belirtiler

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı, göğüs ağrısı veya göğüste baskı, konuşma veya hareket kaybı.

Koronavirüs’ün gün gün belirtileri

İlk 3 gün 

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler görülür. Hafif ateş ve boğaz ağrısı, mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir ve ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk görülebilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün 

Yeme ve içme oldukça ağrılıdır. Boğaz ağrısı şiddetlenir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün 

Bitkinlik ve mide bulantısı artar. Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma artar. 

7. gün 

Öksürük ve balgam çok artar. Ateş 38 derecedir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün 

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları artar. Vücut sıcaklığı 38’in üzerine çıkar. Nefes almak zorlaşır. 

9. gün 

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Tüm belirtiler şiddetlenir. Öksürük ve balgam artar. Vücut ve baş ağrılarının yanında kusma oldukça şiddetlenir.

Koronavirüs kalp çarpıntısını tetikliyor

Prof. Dr. Bülent Görenek, "Miyokardit yani kalp kası iltihabı, yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Covid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz." şeklinde ifade etti.

Prof. Dr. Görenek, insanların heyecanlanınca, koşarken, fazla çay veya kahve tüketimi sonrasında kalbin ritminin hızlanmasının ve bir miktar ritim bozukluğunun normal olduğunu belirtti. Asıl korkutucu olan ise kalbin kendisinden kaynaklanan kalp kapak, kas ya da elektriksel sistem kaynaklı çarpıntıların olduğunu belirten Görenek, bunlara özen göstererek tedavi etme yoluna gidildiğini ifade etti. Prof. Dr. Görenek:

"Covid-19 süreci kalp hastalarını olumsuz etkiledi. Bu süreçte kalp yetersizliği olan hastaların sorunlarına bir de akciğerle ilgili sorunlar eklenince istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Hastalarda, salgının doğrudan sebep olduğu kalp kası iltihabı gibi kalp hastalıklarını da tespit ettik. Miyokardit yani kalp kası iltihabı yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Kovid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz." sözlerini açıkladı.

Ayrıca Görenek, Covid hastalarında pıhtılaşmanın artması sonucu kalp damar tıkanıklarının oluşumu ve bunun da kalp krizi geçirmeye neden olabileceğini vurguladı.

Kalp krizlerinde, kalp hastalarının hastaneye başvuru oranlarında ciddi azalmaların olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Görenek, yapılan araştırmaların pandemi döneminde göğüs ağrısı olan hastaların ancak yarısının hastanelere başvurduğunu ve bunun da evde olan ölümleri artırdığını belirtti.




Son Güncelleme: 23.04.2021 01:38
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KovidKoronavirüsCovid-19Korona BelirtileriKoronavirüs Ilk 3 GünMutasyonlu Virüs
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