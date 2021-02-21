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Corona Desteği için başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?

Pandemi dönemi maddi açıdan herkesi olumsuz etkiledi. Birçok insan pandemi dönemi mağdur oldu. Durumu yerinde olmayan aileler için devlet, 1000 TL değerinde ‘Corona Desteği’ ödemesi yapmaya başladı. Ancak corona desteğinden yararlanabilmek için bazı şartlar mevcut. Yazımızın devamında bu şartlardan bahsettik.

21 Şubat 2021 Pazar 03:29
Corona Desteği için başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?
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Pandemi ile yaklaşık olarak bir yıldır savaşıyoruz. Bir yıl içinde maddi açıdan birçok insan zarar gördü. İhtiyaç sahibi insan sayısı da bir hayli artmış oldu. Bu durumu az da olsa gidermek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koydukları şartlara uyan ihtiyaç sahiplerine 1000 TL değerinde destek ödemesi yapmaya başladı.

 

Ödemeden faydalanabilmek için ilk önce başvuru yapmanız gerekmektedir. 1000 TL olan destek ödemesi için e-Devlet vasıtası ile başvuru yapabilirsiniz. Sisteme girdikten sonra arama yerine “Pandemi Sosyal Yardım Desteği” yazdığınızda kolaylıkla başvuru kısmına erişebiliyorsunuz.

 

Sistem üzerinde herhangi bir yopunluk yaşanmaması adına başvuru yapabileceğiniz tarihler T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre yapılabiliyor. Son rakama göre yapabileceğiniz başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

 

Son rakam 0 ise: Pazartesi

 

Son rakam 2 ise: Salı

 

Son rakam 4 ise: Çarşamba

 

Son rakam 6 ise: Perşembe

 

Son rakam 8 ise: Cuma

 

Hafta sonları sınırsız bir şekilde başvuru yapabilme imkanınız vardır.

 

 

Peki Şartlar Nedir?

 

İhtiyaç sahiplerinin destekten yararlanabilmeleri için öncelikle getirilen şartlara uymaları gerekmektedir. Eğer başvuru yapan kişi şartlara uymuyor ise başvurusu işleme alınmaz ve bu nedenle de ödenekten yararlanamaz.

 

 

ŞARTLAR

 

1) Faz1 – Faz2 şeklinde yapılan 1000 TL’lik yardımdan faydalanmamış olmak.

 

2) Kamu işçisi olmamak ( 4/a maddesi – 5510 sayılı kanun gereğince )

 

3) Memur olmamak ( 4/a maddesi – 5510 sayılı kanun gereğince )

 

4) SGK üzerinden aylık veya bir gelir almamak.

 

5) İŞKUR’un sağladığı işsizlik ödeneğinden yararlanmamak.

 

6) İŞKUR’un sağladığı kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak.

 

Eğer burada yazan şartları sağlayabiliyorsanız, eDevlet üzerinden yapacağınız başvuru işleme alınır ve en kısa sürede ödeneğinizi alabilirsiniz.

 

 

Ödenekten faydalanmak adına başvuruda bulunmuşsanız ve başvurunuzun son durumunun ne oldğunu merak ediyorsanız bunu sorgulayabilirsiniz.

 

eDevlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilmeniz mümkün.

 

İlk olarak eDevlet sistemine giriş yapınız.

 

Daha sonra arama kısmına “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” yazınız.

 

Karşınıza çıkan ekran üzerinden corona desteği için yaptığınız başvurunun ne durumda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

 

 

Başvurunuzun sonucunda ödeneği alma hakkına sahip olmuşsanız eğer, size yakın olan bir PTT şubesi aracılığı ile almaya hak kazandığınız corona desteğini direkt olarak oradan alabilirsiniz. Ödeneğinizi almak için yanınızda nüfus cüzdanınızın olması zorunludur.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 03:29
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Anahtar Kelimeler:
Corona DesteğiSosyal Yardım1000 Tl
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