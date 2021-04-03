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Çorlu'da aynı mahallede 3 gün içinde ikinci cinayet!

Tekirdağ Çorlu'da Arif Topaloğlu isimli kişi henüz kimliği netleşmeyen kişi yada kişiler tarafından sıkılan silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Aynı mahallede 3 gün içinde işlenen ikinci cinayet mahalle sakinlerini huzursuz ediyor.

03 Nisan 2021 Cumartesi 20:15
Çorlu'da aynı mahallede 3 gün içinde ikinci cinayet!
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Bir kişinin vurularak hayatını kaybettiği üzücü olay Tekirdağ Çorlu'da yaşandı.

İlçede hayatını sürdüren Arif Topaloğlu isimli kişi bugün sokakta yürüdüğü esnada henüz kim olduğu belli olmayan kişi yada kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Kurşunların hedefi olan Topaloğlu'nun kanlar içinde yere düştüğünü gören mahalleli durumu hemen 112 sağlık personeline ve polise bildirdi. 

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ekipler yaptıkları incelemede Topaloğlu'nun ağır yaralandığını tespit etti ve yapılan ilk müdahaleden sonra Arif Topaloğlu hastaneye kaldırıldı. Hastanede acil serviste tedavi altına alınan Arif Topaloğlu doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için çalışmalara başlatı.

AYNI MAHALLEDE 3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ CİNAYET

Öte yandan aynı mahallede geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayı izlemek için evden çıkan Uğur Ayıklar, başına isabet eden kurşunla vurularak, yaşamını yitirmişti

 

 

 

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağCinayetçorlu
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