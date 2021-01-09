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Çöplerle alırken presin arasına giren işçinin kemikleri kırıldı, saniyelerle ölümden döndü

Çöp kamyonunun arkasında olan ve çöpleri alan işçi , çöp konteynırını kaldıran kepçeye takıldı. Konteynırın kamyona boşaltıldığı sırada kepçeden fırlayan genç işçi, prese kapılıp ezilmekten son anda kurtuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:25
Çöplerle alırken presin arasına giren işçinin kemikleri kırıldı, saniyelerle ölümden döndü
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Yaşanan olayda 46 yaşındaki belediyede temizlik işçisi olarak çalışan H.A., çöp kamyonuyla çöp temizlemek için çöp kamyonundan aşağı indi. Çöp konteynerini çöp kamyonuna bağlayan işçi o anda çöp arabasının B.S., çöpü kaldırmak için harekete geçti. İddialara göre B.S ‘nin hareket ettirdiği kepçe, işçi H.A.'yı havaya kaldırıp daha sonra kamyon arkasına attı. Yaşanan bu olayda kamyonun press butonu çalışıyordu. Kendisini kepçeden fırlatan genç adam ise ölümden döndü.

KEMİKLERİ KIRILDI

Press içerisinde sıkışmaktan ve ölmekten son anda kurtulan belediye işçisi H.A acilen hastaneye kaldırıldı vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık olduğuna görülürken ifadesi alınan talihsiz işçinin şoför B.S ile mesai arkadaşı oldukları arkadaşının olayı gördüğünün dalgınlıkla kendisini kepçeyle aracın arkasına atığını ve kendi imkânlarıyla preste ezilmekten kurtulduğunu anlattı.

ŞOFÖR, 'BENİM HATAM YOK'

Şoför B.S. ise verdiği ifadesinde olayda bir suçu olmadığını, ön tarafta bulunan kamerayla çöp boşaltım işlemini takip ettiğini, ancak arkadaşı olan talihsiz işçinin görüş açısından çıktığı için işletimi başlattığını arkadaşını görmediğini belirtti. Kamyon konteyneri alırken işçilerin belirli bir mesafede durması gerektiğini bunu her işçinin bildiğini ancak arkadaşının telefon ile konuşurken dikkatsizliği nedeniyle kepçeye yakalandığını anlattı.

DAVA AÇILDI

Yaşanan olay ile ilgili savcılık olayla ilgili bilirkişi raporu aldırdı. Alınan raporda, olayda şoför ve işçinin karşılıklı kusurları olduğunu belirtildi. Savcılık tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şoför B.S.'nin işçi H.A.'yı taksirle yaraladığı gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 09.01.2021 18:25
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İşçi KazasıEzilmekten Kurtuldu
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