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Çöpçülük mesleği nedir? Çöpçü nasıl olunur? Çöpçü çalışma şartları ve maaşları

Günlük hayatta sıkça gördüğümüz ve görevleri etrafı temiz tutmak olan çöpçülük mesleğinin çalışma şartları merak konusu oldu. Çöpçü olabilmek için gerekli olan şartlar vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

24 Kasım 2020 Salı 10:27
Çöpçülük mesleği nedir? Çöpçü nasıl olunur? Çöpçü çalışma şartları ve maaşları
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Çöpçü ne iş yapmaktadır?  Çöpçülerin çalışma şartları nasıldır? Çöpçü hangi saat aralığında çalışmaktadır. Vatandaşlar bu soruların cevabını aramaktadır.

Üniversiteye hazırlanan bir genç ya da yeni mezun olan bir kişi geçimini sağlayacağı mesleği düşünürken o mesleğin artılarını ve eksilerini ele almaktadır. Seçeceği meslek hakkında yapmış olduğu araştırmanın amacı rahat bir yaşam sürmektir. Çöpçü olmak isteyen kişiler meslek hakkında araştırma yapmaktadır.

Çöpçü Nedir?

Çöpçü özel bir kuruluş ya da bir belediye bünyesinde sokaklardaki çöpleri ve belirli noktalarda toplanan konteynırlardaki çöpleri almakla görevli kimselerdir.

Kimler Çöpçü Olarak Hizmet Verebilirler? Nasıl Çöpçü Olunur?

Çöpçü olarak hizmet verebilmek için bir diploma ya da sertifika sahibi olma şartı aranmaz. Çöpçü olmak için aranan tek koşul özellikle belediyenin başta olması üzere belediyeye bağlı olan taşeron firmaların yayınladığı çöpçü alımlarına da başvuru yapılabilir.

Çöpçü Ne İş Yapar? Çöpçünün Görevleri Nelerdir?


İnsanlar arasında her türlü çöple uğraşmakta olan, görevleri yerleri süpürmek olanlar da dahil olmak üzere atıkları toplayan insanlara çöpçü denilmiş olsa da çöpçü kelimesinin en son gelmiş olduğu  noktada çöp aracıyla çöplerin bulunmuş olduğu noktalardan teker teker çöp toplayan insanlara çöpçü denir. Esasında bu insanlara temizlik personeli diye hitap edilse de genel olarak çöpçü unvanını taşıyan insanlar bu kişilerdir ve biriken çöpleri toplama görevini yapmaktadırlar.

Bunlara ek olarak çöpçülerin görevleri şu şekildedir:

  • Vatandaşların ikamet ettiği konutlarda ortaya çıkan ve belirli alanlara bırakılmış evsel katı atıkların çevreye rahatsızlık vermeden günlük bir şekilde toplamaktadırlar.
  • İşyeri, okul,hastane,ve benzeri kamu kurum ve kuruluşları tarafınca üretilen evsel nitelikli katı atıkları, çevreye rahatsızlık vermeden günlük bir şekilde toplamaktadırlar.
  • Toplanan bu evsel ve katı atıkları;görüntü, koku,sızdırma gibi faktörler bakımından çevreye zarar vermeyecek şekilde ağzı kapalı olarak dizayn edilmiş özel araçlar ile atık toplama bölgelerine iletirler.
  • Çöp poşetlerinin koyulduğu alanların temizliğini yaparlar ve ihtiyaç duyuldukça bu alanların detaylı temizliğiyle ilgilenirler.

Çöpçü Çalışma Şartları ve Saatleri Nasıldır?

Çöpçü toplumun tamamı tarafınca kabul göreceği üzere zor çalışma koşullarına sahip meslek sahibi kimsedir. Çöpçüler kötü kokulu, hijyenik olarak düşük bir alanda çalışarak ruhen ve bedenen, ağır yükleri taşıyarak özellikle bedenen ve yaptıkları işin statüsü gereğince de özellikle ruhen yıpranırlar. Bunlara ek olarak çalıştıkları yerde kadroda yer almıyorlar ise hem yaptıkları işin bedelini maddi olarak alamazlar hem de güvencesi olmayan ortamda çalışır ve bu durumun da sıkıntısını yaşarlar.

Çalışma saatleri ise net olmamakla birlikte çoğu zaman günlük ortalama 8-9 saattir.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 10:27
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çöpçülükçalışmaşartlarıBelediye
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