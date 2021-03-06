Çöp yüzünden tartıştığı kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Üzücü olay dün gece saat:20,30 sularında Ankara Çankaya'da yaşandı.

Gelen haberlere göre anne babası evde olmayan 20 yaşındaki Mustafa K. isimli genç kardeşi Kenan K.'ye evdeki çöpü dışarıya atmasını söyledi. Kenan K. abisinin bu isteğini yapmayınca aralarında tartışma çıkyı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle birlikte sinirlenen Mustafa K. eline geçirdiği bıçak ile kardeşi Kenan K.'yi 11 kez bıçakladı. Göğüs kısmında 11 bıçak darbesi alan Kenan K. kanlar içinde yere yığıldı.

KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kardeşinin yere yığıldığını ve hareketsiz kaldığını gören Mustafa K. durumu hemen polise bildirdi. Eve hemen polis ve 112 sağlık personeli yönlendiridil. Eve gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kardeşinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında Kenan K.'in cansız bedeni morga kaldırılırken, polis abisi Mustafa K.'yi göz altına aldı.

Şüpheli Mustafa K.’nın İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi olduğu ve hayatını kaybeden kardeşinin de 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.Olayı haber alan öğrenen anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ayrıca çocukların babasının Mustafa K. ile aynı üniversitede Kütüphane Daire Başkanı olduğu belirtildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.