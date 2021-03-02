'Çok yüksek riskli' Konya'da eğlence mekanına baskında 60 kişi yakalanarak binlerce lira ceza kesildi

Edinilen bilgilere göre Konya'da normalde kapalı olması gereken ancak faaliyette olduğu belirlenen eğlence mekanına polisler baskın düzenledi. Ekipler tarafından yapılan baskında içeride 60 kişinin maske , mesafe ve korona virüs tedbirlerine uymadığı tespit edildi. Bu kişilere toplamda 243 bin lira ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olarak kabul edilen ve haritada kırmızı kategoride bulunan Konya'da, açık olduğu ihbarı gelen eğlence merkezinde bulunan 60 kişiye, korona-virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 243 bin lira ceza uygulandı.

AÇIK OLDUĞU İHBARI GELDİ, BASKIN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan mekanın sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İdari para cezası kesildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kendilerine gelen bir ihbar neticesinde, Musalla Bağları Mahallesi bulunan bir eğlence mekânının tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Gelen ihbar ile birlikte mekana baskın düzenleyen ekipler mekan içerisinde 60 kişinin olduğunu ve alkol eşliğinde müzikli eğlence yapıldığını belirledi.

Mekanda bulunan ve kurallara uymayan 60 kişiye korona-virüs tedbirleri kapsamında toplam 243 bin lira para cezası uyguladı.

Öte yandan İş yeri sahibi hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatılarak iş yeri kapatıldı ve mühürlendi.