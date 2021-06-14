Çok sevdiği bisiklet hayattan kopardı

Tekirdağ Yeniköy Mahallede gerçekleşen feci kazada edinilen bilgilere göre bisikleti ile seyir halinde giden ve araştırma görevlisi olarak çalışan İsmail Taş, birden kontrolünü kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Genç akademisyen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞALAR FARK ETTİ

Tunceli Munzur Üniversitesi İktisati ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan 36 yaşındaki İsmail Taş Tekirdağ Yeniköy Mahallesi'nde bisikleti ile giderken kontrolünü kaybederek şarampollerden aşağı yuvarlandı. Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri intikal etti.

Hemen hastaneye kaldırılan genç akademisyen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

