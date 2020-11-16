İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı

Arnavutköy’de bir kişi tartıştığı arkadaşını 22 yerinden bıçakladı. Kaçan zanlı bir süre sonra yakalanarak adliyeye sevk edildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 14:56
Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı
Takip Et:

Dün gece saatlerinde Anavutköy Avşar Sokak'ta meydana gelen olayda  çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen İsa Şahinduran ile Ö.Y. bir araç içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Ö.Y. yanında bulunan bıçakla arkadaşı 22 yerinden bıçakladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan İsa Şahinduran’ı arkadaşı Ö.Y. o halde bırakarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde araçtan çıkarak bir süre yürüyen aşırı kan kaybından yere yığılırken vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerinin aranmasıyla ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Şahinduran'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Saatler sonra yakalandı

Yapılan kapsamlı araştırma ile çevre güvenlik kameralarının incelenmesi ile şüphelinin yeri tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Ö.Y. olaydan saatler sonra kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan Ö.Y adliyeye sevk edildi. ardından adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 16.11.2020 14:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArnavutköyBıçaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler
Baldızına laf atıp, boğazını kesmişler
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı
MEB çevrimiçi öğretmenler günü programı hazırladı
Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Mardin'de feci trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 19 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 19 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi

Popüler Haberler

Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Emanet dizisi Kiraz karakterini kim canlandırıyor? Gülderen Güler kimdir?
Defne ile Son Gece dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Defne ile Son Gece karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2020 Kefilsiz evraksız kredi veren bankalar
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
BİM Kumtel yağlı radyatör özellikleri ve kullanıcı yorumları
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2020 Eminevim nasıl bir sistem
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Çöp kovası kokusu nasıl geçer? Çöp kovası kokusu giderme
ÖSYM mobil başvuru nasıl yapılır? ÖSYM mobil uygulama ile başvuru dönemi başladı
Güvercin dizisi konusu nedir, oyuncular kimler?
Safer Ayı Hangi Tarihte Başlıyor? 2019 Yılı Safer Ayı Hangi Tarihte? Safer Ayı İbadetleri Nelerdir?
Chernobyl Dizisi Konusu Ne? HBO Mini Dizisi Çernobil Nasıl İzlenir?
Yasaklı sitelere Google Translate ile giriş
Saç nasıl satılır? Saç satma kriterleri neler?
İOKBS sınavı kazanan kişiler banka kartlarını nereden alacaklar? 2020
Öğretmen dizisi neden bitti, final yaptı? Başka kanala geçer mi?
En iyi selfie çekme uygulamaları
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim yerleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.