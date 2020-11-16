Çocukluk arkadaşını 22 yerinden bıçakladı, saatler sonra yakalandı

Dün gece saatlerinde Anavutköy Avşar Sokak'ta meydana gelen olayda çocukluk arkadaşı oldukları öğrenilen İsa Şahinduran ile Ö.Y. bir araç içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle Ö.Y. yanında bulunan bıçakla arkadaşı 22 yerinden bıçakladı. Bir anda kanlar içerisinde kalan İsa Şahinduran’ı arkadaşı Ö.Y. o halde bırakarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde araçtan çıkarak bir süre yürüyen aşırı kan kaybından yere yığılırken vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerinin aranmasıyla ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Şahinduran'ın hayatını kaybettiği belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Saatler sonra yakalandı

Yapılan kapsamlı araştırma ile çevre güvenlik kameralarının incelenmesi ile şüphelinin yeri tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, Ö.Y. olaydan saatler sonra kıskıvrak yakalandı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan Ö.Y adliyeye sevk edildi. ardından adliyeye sevk edildi.

