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Çocuklarını görmeye giden baba kayınpederi tarafından öldürüldü

Kocaeli Çayırova'da eşi ile boşanma sürecinde olan 33 yaşındaki Fikret Demiral 2 çocuğunu görmek için gittiği evde kayınpederi tarafından vurularak öldürüldü.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:53
Çocuklarını görmeye giden baba kayınpederi tarafından öldürüldü
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33 yaşındaki bir kişinin öldürüldüğü cinayet olayı öğlen saatlerinde Kocaeli Çayırova'da yaşandı.

İlçede yaşayan 33 yaşındaki Fikret Demiral geçimsizlik sebebiyle boşanma sürecinde olduğunu eşi ve 2 çocuğunu görmek için kayınderei Mehmet A'nın evine gitti. ikili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Öfkelenen kayınpeder Mehmet A. evden olan tüfeğini alıp, kızının eşine kurşun yağdırdı. Aldığı kurşunların etkisiyle kanlar içinde olduğu yere düşen Fikret Demiral ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahaleden sonra ağır yaralanan Fikret Demiral hastaneye kaldırıldı, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.

Zanlı Mehmet A. ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı. 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliCinayet
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