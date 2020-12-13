Çocukların yaşlarına göre boy ve kilo gelişim değerleri ne olmalı? Kız ve erkek çocuk gelişim tablosu

Her anne ve baba çocuklarının boy ve kilolarını yakından takip eder. Çocuğunuzun yaşına göre ulaşması gereken boy ve kilo oranları vardır. Gelişim çağında olan çocukların boy kilo endekslerine bakılarak yaşıtlarına göre ne durumda olduğuna bakılır.

Boy kilo endeksi çocukların yaşına göre olması gereken sağlıklı ağırlığı gösterir. Boy kilo endeksi çocuğun ağırlığı boyunun karesine oranlanarak bulunur. Kız ve erkek çocukları genelde boy kilo endeksleri birbirinden farklı olur.

Erkek çocukların yaşına göre boy ve kilosu ne olmalıdır?

1 yaş 74,1 santimetre 10,6 kilogram

2 yaş 86,8 santimetre 12,6 kilogram

3 yaş 95,4 santimetre 14,8 kilogram

4 yaş 102,5 santimetre 16.8 kilogram

5 yaş 109,1 santimetre 18,6 kilogram

6 yaş 116,1 santimetre 20,7 kilogram

7 yaş 120,5 santimetre 23,2 kilogram

8 yaş 126,9 santimetre 25,9 kilogram

9 yaş 132,1 santimetre 28,8 kilogram

10 yaş 137,6 santimetre 32,2 kilogram

11 yaş 143,8 santimetre 37,8 kilogram

12 yaş 150,6 santimetre 44,3 kilogram

13 yaş 157,7 santimetre 49,8 kilogram

14 yaş 164,9 santimetre 56,2 kilogram

15 yaş 170,3 santimetre 62,1 kilogram

16 yaş 173,4 santimetre 66,2 kilogram

17 yaş 175,0 santimetre 69,2 kilogram

18 yaş 176,2 santimetre 71,8 kilogram

Kız çocukların yaşına göre boy ve kilosu ne olmalıdır?

1 yaş 75,1 santimetre 9,3 kilogram

2 yaş 86,8 santimetre 11,9 kilogram

3 yaş 95,4 santimetre 14,1 kilogram

4 yaş 102,5 santimetre 16,1 kilogram

5 yaş 109,1 santimetre 18,4 kilogram

6 yaş 115,1 santimetre 20,6 kilogram

7 yaş 121,1 santimetre 22,9 kilogram

8 yaş 126,7 santimetre 25,7 kilogram

9 yaş 132,1 santimetre 28,9 kilogram

10 yaş 137,9 santimetre 32,6 kilogram

11 yaş 145,4 santimetre 38,2 kilogram

12 yaş 153,1 santimetre 45,1 kilogram

13 yaş 157,8 santimetre 50 kilogram

14 yaş 160,4 santimetre 53,3 kilogram

15 yaş 161,7 santimetre 55,3 kilogram

16 yaş 162,4 santimetre 56,3 kilogram

17 yaş 162,7 santimetre 57,2 kilogram

18 yaş 163,1 santimetre 58,1 kilogram