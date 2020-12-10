Çocukların sokağa çıkma saatleri ve günleri

Dünyada meydana gelen koronovirüs salgını nedeniyle ilan edilen pandemi sonrasında da ülkemizde ve dünyada birçok tedbirler alıyor. Ülkemizde geçen haftalarda Bakan Kurulu kararıyla alınan kısıtlamaları açıkladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağı getirildi. Bu kişiler sadece belirlenen zamanlarda dışarı çıkabilecekler.

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri ne zaman?

01.01.2001 ve sonrası doğumlu vatandaşlariçinde sadece saat 13.00 ve 16.00 arasında dışarı çıkabilecekler. Bu yaş grubunda çalışan kişiler ise çalıştığına dair belgeleri göstererek bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Çocuklara seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre 20 yaş altı kişiler yanlarından velileri olmak koşulu ile herhangi bir belge istenmeden şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilirler. Aynı zamanda annesi ve babası çalışan çocukların kreşe veya bakıcıya bırakılmasına dair de açıklama yapan Bakanlık, belirlenen saatler içinde çocukların kreş ve bakıcıya bırakılabileceğini açıkladı.