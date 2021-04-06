Çocukların kavgası ,aile kavgasına dönüştü! Çok sayıda yaralı var

6 kişinin yaralandığı, silahların ve sopaların kullandığı aile kavgası İzmir Konak'ta yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan iki ailenin çocukları arasında tartışma yaşandı ve tartışma kavga ile sonuçlandı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler, çocukları barıştırmak amaçlı olarak buluştu.

Çocukları barıştırmak için buluşan aile fertleri arasında da tartışma çıktı ve kısa süre içinde arbedeye dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada kurşunların hedefi olan aynı aileden 21 yaşındaki Burhan B, Zübeyde B., Muhammed B. ve Hamide B. ile 44 yaşındaki Ramazan Y. ve Serkan İ. yaralandı.

Silahla ve kavga seslerini duyan mahallenin polise ve 112 sağlık personeline haber vermesiyle ekipler kısa süre içinde kavga yerine intikal etti.

Kavgada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karşılanların göz altına altı.

Hastaneden yapılan açıklamada yaralılardan Muhammed B. ve Hamide B'nin hayati tehlikelerini bulunduğu bildirildi.