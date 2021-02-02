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Çocukları zorla dilendiren çete yakalandı

Sultangazi'de yapılan baskında çocukları dilendiren bir çete tutuklandı. Zorla dilendirilen çocukların işkence gördüğü belirlendi.

02 Şubat 2021 Salı 20:51
Çocukları zorla dilendiren çete yakalandı
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İstanbul’da yine bir çocuk istismarı olayı yaşandı. Kendilerini ‘Harmut Grubu’ olarak adlandıran çetenin çocukları zorla dilendirdiği ortaya çıktı.

 

Suriye’de kalan ailelerin çocuklarını yasak yollarla kiralayıp Türkiye’ye getiren çete çocukları dilendiriyor.

 

Tramvay duraklarında kendi istekleri dışında dilendirilen çocukların hayatları risk altında kalıyor. Bunun sebebi de farkedilmeden durağa ulaşmak için raylara inerek yer değiştirmeleri.

 

Durumun farkedilmesi üzerine çete yakın takibe alındı ve gözaltına alınan 22 üyenin 17’ai tutuklanmak üzere götürüldü.

 

Dilenmek istemeyen çocuklara işkence uyguladıkları ortaya çıktı. Çetenin elinden kurtarılan 68 çocuk koruma altına alındı.



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:51
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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Istismarıçocuklara Işkence
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