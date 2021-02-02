Çocukları zorla dilendiren çete yakalandı

İstanbul’da yine bir çocuk istismarı olayı yaşandı. Kendilerini ‘Harmut Grubu’ olarak adlandıran çetenin çocukları zorla dilendirdiği ortaya çıktı.

Suriye’de kalan ailelerin çocuklarını yasak yollarla kiralayıp Türkiye’ye getiren çete çocukları dilendiriyor.

Tramvay duraklarında kendi istekleri dışında dilendirilen çocukların hayatları risk altında kalıyor. Bunun sebebi de farkedilmeden durağa ulaşmak için raylara inerek yer değiştirmeleri.

Durumun farkedilmesi üzerine çete yakın takibe alındı ve gözaltına alınan 22 üyenin 17’ai tutuklanmak üzere götürüldü.

Dilenmek istemeyen çocuklara işkence uyguladıkları ortaya çıktı. Çetenin elinden kurtarılan 68 çocuk koruma altına alındı.