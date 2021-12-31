Çocuklar evde hangi eğitici aktiviteleri yapabilir?

Koronavirüs salgınından dolayı çocuklar çok fazla olumsuz etkilendi. Okulların kapalı olması nedeniyle,günün tamamında evde olan çocuklarda depresyon durumları gözükebilir. Bu gibi durumların ortaya çıkmaması için anne ve babalar, çocukların evde eğlenceli vakit geçirebilmesi için aktiviteler araştırmaktadır. Çocuklar evde hangi aktiviteleri yapabilir?

Çocukların evde yapabileceği 5 aktivite