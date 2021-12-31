Çocuklar evde hangi eğitici aktiviteleri yapabilir?

Çocukların evde yapabileceği 5 aktivite
Evde yapılabilecek boyama aktiviteleri: anne ve babalar tarafından en fazla tercih edilen aktivitelerden biri boyamadır. Çocuklar, boyama ile hayal güçleri, el göz koordinasyonları ve ince motor becerileri gelişmektedir.
Hazine avcısı aktivitesi: Hazine avcısı aktivitesi ile çocuklar ipuçlarını doğru değerlendirme, analitik düşünme ile doğru karar verme becerisi kazanabilmektedir. Bir nesnenin saklanmasının ardından çocuğa ipuçları verilerek nesnenin nerede saklandığının bulunması istenmektedir.
Soru sorma aktivitesi: Soru sorma aktivitesi ile sosyal gelişim ve özgüven kazanımı sağlanmış olacaktır. Anne ve babalar, çocuklarına birden fazla alanda soru sorabilir. En sevdiği şeylerden hayallerine kadar birçok soru yöneltilebilir.
Spor temalı ev aktiviteleri: çocuklar, ev içerisinde hareket ederek, karar verme ve analitik düşünme beceleri ile fiziksel gelişimi olumlu etkilenecektir. Saklambaç bu tür aktivitelere önektir.
Tiyatro temalı aktiviteler: Tiyatro temalı aktiviteler ile çocukların sosyal becerileri gelişir ve el ,göz koordinasyonları artar. Ayrıca görsel dikkat becerileri de gelişim gösterir. Bu tür aktivitelere önek olarak parmak kuklaları gösterilebilir. Parmak kuklalarının konuşturulması, çocuklar için keyifli bir aktivite olabilir.
Son Güncelleme: 31.12.2021 04:18