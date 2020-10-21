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Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2020 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Çoçuk yardım parası nereden alınır? Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar? haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Çoçuk yardım parası nereden alınır? Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar? haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 21 Ekim 2020 Çarşamba tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 09:54
Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2020 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
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Çocuk Yardım Parası Alma Şartları

Bu yardımdan yararlanabilmek için anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca anne veya babayı sigortalamaya gerek yoktur. Bu ödenek, işsiz veya sigortalı, ücretli veya ücretsiz olmasına bakılmaksızın her vatandaşa ödenir. 15 Mayısıs 2015 tarihinden itibaren bu uygulama başlamıştır. Bu tarihten önce doğan çocuklar için ödeme yapılmasına gerek yoktur. Ancak 15 Mayısıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar da çocuk sayısına dahildir. Yani 2014 doğumlu bir çocuk ve 2020 doğumlu bir çocuk varsa çocuk ikinci çocuk olarak kabul edilecek yani 400 lira ödenebilecektir.

Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak, sözde doğum parası veya çocuk parası hakkında konuşalım. Başvuru, ikamet edilen ildeki Sosyal Hizmet Bürosu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bürosu'na yapılabilir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları konsolosluk aracılığıyla rahatlıkla başvuru yapabilirler.

Çocuk Yardım Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden ödemenin yapılıp yapılmadığını ve ne kadar ödendiğini online olarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Soruşturma süreci için önce annelik refahı sorgulama bağlantısını girin. Şimdi kimliğimi doğrula diyerek, T.C. Telefon numaranızı ve E-devlet şifrenizi girin. Kimlik doğrulaması birçok şekilde yapılabilir. İlk yöntem T.C. Diğer yöntemler elektronik imza, çevrimiçi bankacılık girişi ve mobil imzadır.

Çocuk Yardım Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yardımı kullanmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

  • Doğum yardımı için başvuru formu. Bunları ilgili yönetimden alacaksınız.
  • Doğum parası başvurusu. Doğum raporu. Orijinal veya orijinaline benzer olmalıdır. Doğumun gerçekleştiği hastaneden alınmalıdır.
  •  Çocuğun kimlik kartının geçici fotokopisi. Nüfus kayıttan sonra verilir.

Doğum Parası Ne Kadar?

2020 için ödeme tutarı değişmedi. Önceki yıllarda ödenen tutar ile aynı kalacaktır. Ödeme tutarı çocuğun seviyesine göre değişmektedir.

  • Birinci çocuğa 300,00 Lira,
  • İkinci çocuğa 400,00 Lira,
  • Üçüncü ve sonraki çocuklara 600 Lira olacak şekilde ödenmektedir.


Doğum ikiz veya üçüz ise ödeme miktarı farklı olacaktır. Öneğin, daha önce çocuğu olmayan bir annenin ikizleri varsa, hesaplama birinci ve ikinci olacağı için 300 + 400 = 700 lira ödenecektir. İkizler ilk çocuktan sonra doğmuşsa, ikinci ve üçüncü çocuk olarak kabul edileceği için 400 + 600 = 1000 lira ödeneceğini varsayalım. Annelik ödemesi de yukarıdaki miktardan memurlara ödenir. Devlet memurları, sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emzirme ödeneklerinden yararlanamaz.

Çocuk Yardım Parası Hangi Bankadan Alınır?

Ödeme PTT ile ödenir. Başvuruyu gönderdikten sonra ortalama ödeme süresi 2 ila 3 aydır. Ödeme alabilmek için annenin kimliğini kullanarak PTT'ye başvurması gerekir. Belirli bir postane ödeme yükümlülüğü yoktur. Türkiye, kimlik kartı ödemelerini herhangi bir postane şubesinden tahsil edecektir. Annenin adına ödenir.

SGK

Emzirme Parası Nedir?

Doğumda gerekli şartların sağlanması durumunda emzirme ödeneği, Ssk ve Bağkur kapsamında anne veya babaya tek seferlik ödenen bir yardımdır. Yukarıda belirtilen çocuk yardımlarından yararlananlar da emzirme yardımlarından yararlanabilirler. Ödenek yaşayan çocuklar için ödenir ve yıllık olarak yenilenir.

Emzirme Parası Şartları

  • Anne veya baba SSK veya Bağkur'a kayıtlı olması lazım.
  • Emeklilik Programı kapsamında çalışan memurlar bu yardımdan yararlanamaz. Devlet memurları yalnızca yukarıda belirtilen doğum parasını kullanabilir.
  • Emzirme ödeneği alabilmek için, çocuğun doğumdan önceki son yıl içinde en az 120 gün sigortalı veya zorunlu olması gerekir. Bağkurlu'ya bu yardımın ödenmesi için vadesi geçen prim borcu dışında genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu bulunmaması gerekmektedir.
  • 120 gün dışında, emzirmeye yardımcı olmak için bir istisna vardır. Bu benzersiz durum herkes tarafından bilinmemektedir ve 120 gün olmadığı takdirde ödeme alınmayacağına inanılmaktadır. Çocuk ayrılış tarihinden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa ve son 15 ay içinde en az 120 gün ise ödenek tekrar ödenir.
  • Bu ödenek anne sigortalı veya köle ise anneye, yoksa babaya ödenir. Ödeme tek seferliktir.

Emzirme Yardımı Nasıl Alınır?

Doğum yaptıktan sonra anne sigortalı ise anne, baba sigortalı ise baba adına emzirme başvurusu hastaneden yapılmalıdır. Raporu girdikten sonra, nüfus kaydını da tamamlamanız gerekir. SGK, bu işlemin ardından hastanenin oluşturduğu emzirme protokolünde yer alan bilgilere göre anne veya babanın sigorta şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Tüm koşullar karşılandığında ödeme yapılır. Tabi ki bir başvuru şartı aranmaz dedik ama bazı durumlarda hastane raporunun olmaması, çocuğun doğum tarihinin doğum kayıtlarına uymaması veya anne yerine babanın adı gibi durumlarda ödeme yapılamayabilir. Bu nedenle, onay için SGK ile iletişime geçmek mantıklıdır.

Emzirme Yardımı Ne Zaman Alınır?

Hastane raporu eksiksiz doldurursa, çocuk kayıtlıysa ve kusuru yoksa ödeme ortalama 10 ila 15 gün içinde bankaya gönderilecektir. Genellikle ödemeler PTT kanalları üzerinden yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra, anne veya baba herhangi bir PTT şubesini ziyaret etmek ve ödemeyi almak için kimliği kullanabilir. Kişi ödeme yapmak isterse, ödemeyi hesabından da alabilir. Bunun için bir banka hesabı tanımlanmalıdır. E-devlet sisteminde, banka hesap tanımlama menüsü üzerinden SGK şahsi ödemesi banka hesabı olarak tanımlandığında, kişinin SGK'dan aldığı tüm ödemeler hesaba aktarılacaktır.

Emzirme Parası Ne Kadar?

2020 doğumlu çocuklar için yardım tutarı 202,00 TL'dir. Bu miktar çocuk sayısına bağlıdır. Öneğin, ikizler 404 liradır ve üçüzler 606 liradır. Her yılın başında enflasyon oranı, her yıl ortalama% 20 ila% 30 artışla yardım miktarını artıracaktır.

Emzirme Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonucunun bankaya gönderilmesi durumunda ödeme PTT'den veya tanımlı banka hesabından alınabilir. Siz de kadınsanız ve hala sigortanız varsa veya sigorta primini kendiniz ödüyorsanız, yukarıdakilere ek olarak SGK doğum raporu parasını da alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.10.2020 09:54
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Anahtar Kelimeler:
YardımEmzirme ParasıSGK
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