İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...

Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2020 Çocuk yardım parası nasıl alınır?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? Çocuk yardım parası nasıl alınır? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 30 Aralık günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? konusunda yeni bilgileri edinin.

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:58
Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2020 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Takip Et:

Çocuk Yardım Parası Alma Şartları

Bu yardımdan yararlanabilmek için anne ve babanın Türk vatandaşı olması yeterlidir. Ayrıca anne veya babayı sigortalamaya gerek yoktur. Bu ödenek, işsiz veya sigortalı, ücretli veya ücretsiz olmasına bakılmaksızın her vatandaşa ödenir. 15 Mayısıs 2015 tarihinden itibaren bu uygulama başlamıştır. Bu tarihten önce doğan çocuklar için ödeme yapılmasına gerek yoktur. Ancak 15 Mayısıs 2015 tarihinden önce doğan çocuklar da çocuk sayısına dahildir. Yani 2014 doğumlu bir çocuk ve 2020 doğumlu bir çocuk varsa çocuk ikinci çocuk olarak kabul edilecek yani 400 lira ödenebilecektir.

Çocuk Yardım Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak, sözde doğum parası veya çocuk parası hakkında konuşalım. Başvuru, ikamet edilen ildeki Sosyal Hizmet Bürosu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bürosu'na yapılabilir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları konsolosluk aracılığıyla rahatlıkla başvuru yapabilirler.

Çocuk Yardım Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet sistemi üzerinden ödemenin yapılıp yapılmadığını ve ne kadar ödendiğini online olarak kolayca kontrol edebilirsiniz. Soruşturma süreci için önce annelik refahı sorgulama bağlantısını girin. Şimdi kimliğimi doğrula diyerek, T.C. Telefon numaranızı ve E-devlet şifrenizi girin. Kimlik doğrulaması birçok şekilde yapılabilir. İlk yöntem T.C. Diğer yöntemler elektronik imza, çevrimiçi bankacılık girişi ve mobil imzadır.

Çocuk Yardım Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Yardımı kullanmak için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

  • Doğum yardımı için başvuru formu. Bunları ilgili yönetimden alacaksınız.
  • Doğum parası başvurusu. Doğum raporu. Orijinal veya orijinaline benzer olmalıdır. Doğumun gerçekleştiği hastaneden alınmalıdır.
  •  Çocuğun kimlik kartının geçici fotokopisi. Nüfus kayıttan sonra verilir.

Doğum Parası Ne Kadar?

2020 için ödeme tutarı değişmedi. Önceki yıllarda ödenen tutar ile aynı kalacaktır. Ödeme tutarı çocuğun seviyesine göre değişmektedir.

  • Birinci çocuğa 300,00 Lira,
  • İkinci çocuğa 400,00 Lira,
  • Üçüncü ve sonraki çocuklara 600 Lira olacak şekilde ödenmektedir.

Doğum ikiz veya üçüz ise ödeme miktarı farklı olacaktır. Öneğin, daha önce çocuğu olmayan bir annenin ikizleri varsa, hesaplama birinci ve ikinci olacağı için 300 + 400 = 700 lira ödenecektir. İkizler ilk çocuktan sonra doğmuşsa, ikinci ve üçüncü çocuk olarak kabul edileceği için 400 + 600 = 1000 lira ödeneceğini varsayalım. Annelik ödemesi de yukarıdaki miktardan memurlara ödenir. Devlet memurları, sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emzirme ödeneklerinden yararlanamaz.

Çocuk Yardım Parası Hangi Bankadan Alınır?

Ödeme PTT ile ödenir. Başvuruyu gönderdikten sonra ortalama ödeme süresi 2 ila 3 aydır. Ödeme alabilmek için annenin kimliğini kullanarak PTT'ye başvurması gerekir. Belirli bir postane ödeme yükümlülüğü yoktur. Türkiye, kimlik kartı ödemelerini herhangi bir postane şubesinden tahsil edecektir. Annenin adına ödenir.

SGK

Emzirme Parası Nedir?

Doğumda gerekli şartların sağlanması durumunda emzirme ödeneği, Ssk ve Bağkur kapsamında anne veya babaya tek seferlik ödenen bir yardımdır. Yukarıda belirtilen çocuk yardımlarından yararlananlar da emzirme yardımlarından yararlanabilirler. Ödenek yaşayan çocuklar için ödenir ve yıllık olarak yenilenir.

Emzirme Parası Şartları

  • Anne veya baba SSK veya Bağkur'a kayıtlı olması lazım.
  • Emeklilik Programı kapsamında çalışan memurlar bu yardımdan yararlanamaz. Devlet memurları yalnızca yukarıda belirtilen doğum parasını kullanabilir.
  • Emzirme ödeneği alabilmek için, çocuğun doğumdan önceki son yıl içinde en az 120 gün sigortalı veya zorunlu olması gerekir. Bağkurlu'ya bu yardımın ödenmesi için vadesi geçen prim borcu dışında genel sağlık sigortası kapsamında prim borcu bulunmaması gerekmektedir.
  • 120 gün dışında, emzirmeye yardımcı olmak için bir istisna vardır. Bu benzersiz durum herkes tarafından bilinmemektedir ve 120 gün olmadığı takdirde ödeme alınmayacağına inanılmaktadır. Çocuk ayrılış tarihinden itibaren 300 gün içinde doğmuşsa ve son 15 ay içinde en az 120 gün ise ödenek tekrar ödenir.
  • Bu ödenek anne sigortalı veya köle ise anneye, yoksa babaya ödenir. Ödeme tek seferliktir.

Emzirme Yardımı Nasıl Alınır?

Doğum yaptıktan sonra anne sigortalı ise anne, baba sigortalı ise baba adına emzirme başvurusu hastaneden yapılmalıdır. Raporu girdikten sonra, nüfus kaydını da tamamlamanız gerekir. SGK, bu işlemin ardından hastanenin oluşturduğu emzirme protokolünde yer alan bilgilere göre anne veya babanın sigorta şartlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Tüm koşullar karşılandığında ödeme yapılır. Tabi ki bir başvuru şartı aranmaz dedik ama bazı durumlarda hastane raporunun olmaması, çocuğun doğum tarihinin doğum kayıtlarına uymaması veya anne yerine babanın adı gibi durumlarda ödeme yapılamayabilir. Bu nedenle, onay için SGK ile iletişime geçmek mantıklıdır.

Emzirme Yardımı Ne Zaman Alınır?

Hastane raporu eksiksiz doldurursa, çocuk kayıtlıysa ve kusuru yoksa ödeme ortalama 10 ila 15 gün içinde bankaya gönderilecektir. Genellikle ödemeler PTT kanalları üzerinden yapılır. Ödeme yapıldıktan sonra, anne veya baba herhangi bir PTT şubesini ziyaret etmek ve ödemeyi almak için kimliği kullanabilir. Kişi ödeme yapmak isterse, ödemeyi hesabından da alabilir. Bunun için bir banka hesabı tanımlanmalıdır. E-devlet sisteminde, banka hesap tanımlama menüsü üzerinden SGK şahsi ödemesi banka hesabı olarak tanımlandığında, kişinin SGK'dan aldığı tüm ödemeler hesaba aktarılacaktır.

Emzirme Parası Ne Kadar?

2020 doğumlu çocuklar için yardım tutarı 202,00 TL'dir. Bu miktar çocuk sayısına bağlıdır. Öneğin, ikizler 404 liradır ve üçüzler 606 liradır. Her yılın başında enflasyon oranı, her yıl ortalama% 20 ila% 30 artışla yardım miktarını artıracaktır.

Emzirme Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden kolayca sorgulayabilirsiniz. Sorgu sonucunun bankaya gönderilmesi durumunda ödeme PTT'den veya tanımlı banka hesabından alınabilir. Siz de kadınsanız ve hala sigortanız varsa veya sigorta primini kendiniz ödüyorsanız, yukarıdakilere ek olarak SGK doğum raporu parasını da alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 30.12.2020 09:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YardımEmzirme ParasıSGK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu
İndirimli tava tencere korona-virüsü unutturdu

Popüler Haberler

Çoçuk yardım parası miktarı ne kadardır? 2020 Çocuk yardım parası nasıl alınır?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
İş sağlığı ve güvenliği devlet desteği başvuru formu ve şartları 2020
2020 Sıfır araçlarda ÖTV indirimi uygulanacak mı?
İş Bankası esnek ödeme ve uygun faizle 120 ay vadeli 100.000 TL konut kredisi hesaplama ve geri ödeme planı 30 Aralık 2020
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Aralık 2020 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
Emanet dizisi Selim kimdir? Gerçek adı ne? Osman Aydın oynadığı diziler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
TRT personel alım ilanı yayınladı! TRT iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? KPSS şartı ve öğrenim şartları
Bankadan kimler kredi çekebilir? Banka kredi çekme ve kredi başvuru şartları
Zalim İstanbul dizisi tekrarları ne zaman, hangi kanalda yayınlanıyor?
Akbank sanal kart nasıl oluşturulur? Ücretsiz Akbank sanal kart işlemleri
Devlet garantili hibe ile konut almak için aranan şartlar
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
Ek Hesap Nedir? Kmh Hesabı Faiz Oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Aralık 30 2020
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Garanti BBVA 10.000 TL Aralık 2020 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.