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Çocuk ve Genç İşçilerde Ara Dinlenme Süresi nasıl belirlenir?

İşveren ve çalışanlar arasında en çok gerginlik yaşanmasına neden olan sebeplerden bir tanesi de dinlenme süreleridir. Bu süreler kısa tutulduğunda çalışanlar huzursuz olabilmektedir. Ancak çalışanların dinlenme süreleriyle alakalı birtakım hakları bulunmaktadır…

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:06
Çocuk ve Genç İşçilerde Ara Dinlenme Süresi nasıl belirlenir?
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Günümüzde çalışanlar ile işverenler arasında yaşanan sorunların büyük bir bölümü ara dinlenme süreleri nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İşverenler kimi zaman çalışanlarının ara dinlenme süresini kısa tutmayı istemekte ancak çalışanlar ise bu durumdan huzursuz olmaktadırlar. Ancak çalışanların ara dinlenme süreleri kanun ile birlikte belirlenmekte ve belirlenen sürelerden daha kısa ara dinlenme süresi verilememektedir.

Ara Dinlenme Süreleri Nasıl Belirlenir?

Çalışanların ara dinlenme süreleri, diğer bir deyişle mola hakları, onların çalıştıkları toplam saate göre belirlenmektedir. Çalışma konusunda fazla mesai yapan çalışanlar için ekstra önem arz eden bu konu ilerleyen dönemlerde çalışanlar için daha büyük sorunlara neden olabiliyor. İşverenler genellikle çalışanlarla sözleşme imzalarken fazla mesainin ücret kapsamında olduğuna dair bir madde eklemektedirler. İş ihtiyacı bulunan çalışanlar bu koşulu kabul etmek durumunda kalmaktadırlar. Ancak ilerleyen dönemlerde bu madde çalışanlar için sorun yaşanmasına neden olmaktadır.

Çalışanların ara dinlenme süreleri ilgili kanun kapsamında belirlenmiştir. Bu bağlamda ara dinlenme süreleri dört saat ya da daha kısa süreli işlerde 15 dakika, dört saatten 7,5 saate kadar olan işlerde 30 dakika, 7,5 saatten daha fazla olan sürelerde ise 1 saat olarak belirlenmiştir.


Bu süreler asgari süreler olmakla birlikte, iş yerinin tercihine göre daha uzun olabilmektedir, ancak daha kısa olamamaktadır. Ancak çalışanların imzaladıkları sözleşmeye ve çalıştıkları işin formuna göre ara dinlenmeleri günün farklı saatlerinde ya da parça parça olarak kullanılabilmektedir.

Yasal olarak belirlenen günlük çalışma süresi fazla mesai ile beraber 11 saati geçememektedir. Yargıtay bu kapsamda çalışma süresi 7,5 saatten 11 saate kadar olan işlerde dinlenme süresini 1 saat ve 11 saatten çok olan yerlerde ise 1,5 saat dinlenme süresi uygulanmasını ön görmektedir.

Çocuk ve Genç İşçilerde Ara Dinlenme Süresi

Çocuk ve genç işçilerde ara dinlenme süresi yaşlarına göre değişiklik göstermektedir. 15 yaşını dolduran ancak 18 yaşını doldurmamış olan işçiler genç işçi olarak nitelendirilmektedir. 15 yaşından küçükler ise ilgili mevzuatta çocuk işçi olarak nitelendirilmektedir. Çocuk ve genç işçilerin dinlenme süreleri 2 saatten fazla ve 4 saatten kısa işlerde 30 dakika, 4 saatte 7,5 saate kadar olan işlerde ise 1,5 saat olarak ifade edilmiştir.

Yukarıdaki kısımda ifade edilen dinlenme süreleri her çalışanın en temel haklarından biridir. Bu sürelerin altında ara dinlenme sürelerinin tanınması ya da hiç tanınmaması gibi durumlarda çalışanlara iş sözleşmelerini feshetme hakkı doğmaktadır. Çalışanların işverenleri ile bu konuyu konuşması ve karşılıklı hoşgörü içerisinde ara dinlenme sürelerinin istendiği şekilde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 12.10.2020 11:12
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Anahtar Kelimeler:
İşverençalışanMola Süresi
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