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Çocuk parkında korkunç kavga! 2 kişi yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir çocuk parkında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

15 Nisan 2021 Perşembe 18:32
Çocuk parkında korkunç kavga! 2 kişi yaralı
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Diyarbakır’da gerçekleşen olayda Bağlar İlçesi Körhat Mahallesinde bulunan bir caddede bir birine laf atarak tartışmaya başlayan iki grup daha sonra tartışmayı caddede bulunan bir çocuk parkında sürdürdü. Tartışmanın daha da büyümesiyle başlayan kavgada silahlar çekildi. Yaşanılan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal ederken yaralanan S.P. ve Ş.P.’nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan parkın dolu olmaması olası bir faciayı önledi.Yaşanılan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 18:32
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKavga
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