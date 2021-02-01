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Çocuk parası yardımı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Çocuk parası yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2021 yılında çocuk parası yardımı nasıl alınır? Çocuk parası yardımı başvurusu nereden yapılır? Çocuk parası yardımı başvuru şartları neler? Çocuk parası yardımı ne kadar süre verilir? Çocuk parası yardımı nasıl hesaplanır? Çocuk parası neye göre iptal edilir? Doğum yapan anneler ve diğer vatandaşlar 2021 yılında çocuk parası yardımının nasıl ve nereden yapıldığıyla beraber yardım parasının nasıl hesaplandığını merakla araştırıyorlar.

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:03
Çocuk parası yardımı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Çocuk parası yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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Çocuk Parası Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar çocuk parası hesaplamasının nasıl yapıldığını, hesaplama yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini merakla araştırıyorlar.

Çocuk parası yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan bir proje olarak yürürlüğe girmiştir. Ailelere, bu proje kapsamında eğitim ve sağlık desteği sağlanır. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan masrafların bir nebze azaltılması adına çocuklar için ailelere yardım yapılır. Yapılan bu yardımlar sayesinde ailelerin harcamalar konusunda sıkıntıları biraz da olsa giderilmektedir.

Çocuk parası yardımı ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine katkı sağlamaktadır. Bu yardım çocukların acil ihtiyaçlarının karşılanması için verilen bir yardım şeklidir. Elbette her yardım gibi bu yardımında belirli koşulları bulunmaktadır. Kanunen belirlenen şartların karşılanması gereklidir. Çocuk parası yardımı 5 yıl olarak sınırlandırılan bir yardımdır. Bundan dolayı başvuru yapmak isteyen kişilerin bu sınırlamayı göz önünde bulundurması gereklidir. Belirlenen şartları sağlayan kişilerin başvuruları hızlı ve pratik bir şekilde yapılmaktadır.

Çocuk parası yardımı anne hamileyken yapılmamaktadır. Başvurunun kabul edilmesi için hamile olan annenin çocuğu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmesi ve kimlik kayıtlarının olması lazımdır. Bundan dolayı, hamilelik dönemi içerisinde yapılan  başvurular kabul edilmemektedir.  Çocuk parası yardımı başvurusunun kabul edilmesi sonrasında ödemeler, çocuğun annesine, babasına ya da çocuğun bakımını üstlenen kişiye yapılır. Çocuk parası yardımı tutarı çocukların doğum sırasına göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber ödemeler konusunda TC kimlik numarasının son rakamı baz alınarak ödemeler belli bir periyodik düzenlemeye tabi tutularak yapılmaktadır.

Çocuk Parası Yardımı Nedir?

Canlı olarak doğum yapan, nüfus müdürlüklerine kayıt yaptıran ve doğum yardım başvurusu dilekçesi veren annelere devlet tarafından ödenen maddi yardıma verilen isimdir Çocuk parası yardımı alınabilmesi için belli şartlar mevcuttur. Bu şartlar yerine getirilmeden bu yardımdan yararlanılması mümkün değildir.

Çocuk Parası Yardımından Faydalanmak İçin Gereken Şartlar Neler?

Vatandaşlar çocuk parası yardımından yararlanmak için belirlenen şartların neler olduğunu merakla araştırıyorlar.

Çocuk parası yardımı şartları;

  • Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gereklidir.
  • Mavi kart sahibi olan kişiler bu yardımdan faydalanabilirler. Anne veya babanın mavi kart sahibi olması veya Türk vatandaşı olması gereklidir.
  • Başvuru için doğum yardımı dilekçesinin yanı sıra; anne ve çocuğa ait kimlik belgeleri gereklidir. Aynı zamanda doğumun gerçekleştiği hastaneden alınan doğum belgesi de şarttır.
  • Bu yardımdan faydalanmak için 15.05.2015 tarihinde ve bu tarihten sonra canlı doğum yapılması şarttır. Belirtilen tarihlerden önce doğum yapan anneler bu yardımdan faydalanamaz.

Çocuk Parası Yardımından Faydalanmak İçin Başvurular Nereye Yapılır?

Vatandaşlar çocuk parası yardımından faydalanmak için nereye başvuru yapacaklarını araştırıyorlar.

  • Çocuk parası yardımı başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yapılabilir.
  • Yurtdışında yaşayan ve Türk vatandaşı olan anneler konsolosluklara veya Büyük Elçiliklere başvuru yapabilirler.
  • Çocuk parası yardımı başvuruları çalışılan kurum üzerinde de yapılabilir. . Kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memurluğu yapan anneler, başvurularını çalıştıkları kurum üzerinden gerçekleştirmek durumundadırlar. Bu noktada önemle belirtilmelidir ki bu başvurunun söz konusu kamu kurumu üzerinden yapılabilmesi için anne ya da babanın kamu kurumunda aktif bir şekilde çalışma hayatına devam diyor olması gerekir. Aksi halde kamu kurumu üzerinden başvuruda bulunulamaz.

Çocuk Parası Yardımı Ödemesi Nasıl Ve Nereden Yapılıyor?

Çocuk parası hesaplaması kapsamında ne kadar çocuk bulunuyorsa ona göre hesaplama yapılarak ödeme yapılmaktadır. Canlı doğum gerçekleştirmiş olan kişilerin yeni doğan bebeğin kimlik bilgileriyle bağlı olunan Nüfus Müdürlüğünde bulunan Kimlik Paylaşım Sistemi’ne kaydedilir. Kimlikle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı müdürlüklere Doğum Yardımı Başvurusu dilekçesi verilmelidir. Bu başvuru şahsen yapılması gereken bir başvurudur. Bunun yanı sıra iadeli taahhütlü posta veya kargoyla da başvuru yapmak mümkündür. Kimlik ve başvuru bilgilerinin onaylanması durumunda PTT üzerinden başvuruyu yapan annelere ödemeleri yapılmaktadır.

Çocuk Parası Yardımı Ödemesi Ne Zaman Yapılıyor?

Çocuk parası yardımında başvuruları bulunan kişilerin yaptıkları başvurularının incelenmesinin ardından 1 ay içerisinde annenin TC kimlik numarasına PTT aracılığıyla ödeme gerçekleştirilir.

  • Ödemeler TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılmaktadır. Buna göre TC kimlik numarasının son rakamı 0 olan başvuru sahipleri ayın 24’ile 28’i arasında ödemelerini alabilirler.
  • TC kimlik numarasının son rakamı 2 olan başvuru sahipleri ödemelerini ayın 25’inde alabilirler.
  • TC kimlik numarasının son rakamı 4 olan başvuru sahipleri ödemelerini ayın 26’sında alabilirler.
  • TC kimlik numarasının son rakamı 8 olan başvuru sahipleri  ödemelerini ayın 28’inde alabilirler.

Çocuk parası yardımı adı altında devlet tarafından sağlanmakta olan destekler ise;

  • Süt parası diğer adı ile Emzirme Ödeneği olarak 180 TL ödeme yapılır.
  • Doğum Parası (İş görmezlik ödeneği adıyla ödenir.)
  • Çoklu Doğum Yardımı- Çocuk başına olmak üzere ayda bir kez olmak kaydıyla 150 TL ödeme yapılır.

Çocuk Parası Yardımı Çocuk Başına Ne Kadar?

Vatandaşlar çocuk parası yardımı kapsamında çocuk başına ne kadar ödeme yapıldığını araştırıyorlar.

Çocuk parası yardımı kapsamında;

  • Birinci çocuğa 300 TL
  • İkinci çocuğa 400 TL
  • Üçüncü çocuğa 600 TL
  • İlkokulda eğitim alan kız çocuklarına 40 TL erkek çocuklarına ise 35 TL aylık ödeme yapılır.
  • Lisede eğitim alan kız çocuklarına 60 TL, erkek çocuklarına ise 50 TL aylık yardım parası ödenir.

Çocuk Parası Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama İşlemi Nasıl Ve Nereden Yapılır?

Çocuk parası yardımına başvurulmasının ardından vatandaşlar bu başvurunun sonucunun nereden ve nasıl öğrenileceğini merakla araştırıyorlar.

Başvuru sorgulama işlemi e-Devlet şifresi ile sisteme girilerek, Doğum Yardımı Başvuru Sonucu Sorgulama sayfasına girilip gerekli yerlerin doğru şekilde doldurulmasının ardından, başvuru sonucu öğrenilebilir.

Bu başvurunun sonucunu öğrenmek için e-Devlet şifresine sahip olmak gereklidir. e-Devlet şifresi olmayan vatandaşların en yakın PTT şubelerinden temin etmeleri gereklidir.

Çocuk Parası Yardımı Nasıl Kesilir?

Çocuk parası yardımı başvuruyu yapan kişinin Sosyal Güvencesinin başlaması ve muhtaçlık durumunun sona ermesinin ilgili yerler tarafından tespit edilmesinin ardından ve bununla beraber ödeme şartlarının gerçekleştirilememesi sebebi ile kesilebilir.

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 14:03
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