Çocuk gelişimi ve eğitimi maaşı ne kadar? Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı maaşları

Çocuk gelişim ve eğitimi elemanları, çocukların zihinsel ve fiziksel olarak gelişiminde ailelerden sonra en önemli kişilerdir. İş hayatlarına bu meslek aracılığıyla devam etmek isteyen insanlar ise çocuk gelişimi ve eğitimi elemanlarının 2021 yılında ne kadar maaş aldıklarını merak ediyorlar. Peki çocuk gelişimi ve eğitimi elemanları maaşı ne kadar?

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı Maaşı Ne Kadar?

Çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı olarak çalışmak isteyen bir kişinin en az ortaöğretim (lise veya dengi) eğitimi almış olması gerekiyor. Türkiye’de çocuk gelişimi ve eğitimi olarak çalışan bir kişi ortalama olarak aylık 3.650 TL maaş alıyor. Devlet veya özel kurumlarda alımı yapılan bu mesleğin maaş aralığı ise 2.826 TL-5.350 TL arasında bulunuyor.

Kariyerlerine çocuk gelişimi ve eğitimi elemanı olarak devam etmek isteyen kişiler bu meslekle ilgili iş ilanlarına İŞKUR’un resmi intenet sitesi üzerinden ulaşabilirler.