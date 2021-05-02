İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Çocuğunu dövdüğü için kayın pederini öldürdü!

Kastamonu Cide'de yaşanan olayda 35 yaşındaki F.O isimli kadın çocuğunu dövdüğü için tartıştığı 67 yaşındaki kayın pederini öldürdü.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:53
Çocuğunu dövdüğü için kayın pederini öldürdü!
Takip Et:

Üzücü olay bugün akşam saatlerinde Kastamonu Cide ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı köyde hayatını sürdüren 35 yaşındaki F.O isimli kadın, çocuğunu dövdüğünü öne sürdüğü kayın pederi ile tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra F.O eline silah alarak kayın pederi Mevlüt Ok yanına gitti ve ikili arasında tartışma çıktı.

Kayınpederini öldürdü

Tartışmanın büyümesiyle birlikte aralarında arbede çıktı ve bu esnada silah ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği 67 yaşındaki Mevlüt Ok olay yerinde can verdi.,İhbar üzerine olayın yaşandığı eve gelen ekipler yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırırken, gelini F.O ise jandarma tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında daha öncesinde de çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından hayatını kaybeden Mevlüt Ok’un oğlu Mehmet Ok, babası ile yengesi arasında ki tartışmanın tarlada başladığını, ve evde devam etmesiyle birlikte yengesi F.O'nun babasını vurduğunu söyledi. MEhmet Ok, yengesi ile babası arasında bazı problemlerin olduğunu sözlerine ekledi.

 

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KastamonuCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Getir Pazar günleri çalışıyor mu? Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta?
Getir Pazar günleri çalışıyor mu? Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta?
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto sonuçları : 1 Mayısıs 2021 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
Kova haftalık burç yorumu 3 Mayısıs 2021 – 9 Mayısıs 2021
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
MSÜ 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Yarın dükkan, bakkal ve zincir marketler açık mı, kapalı mı? Bakkallar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 2 Mayısıs
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı 9 günlük tatil ne zaman başlayacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

Tiktok efetktli videoları nasıl çekiliyor? Tiktok’ta komik dublaj efekti
TV yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Survivor 1 Mayıs Cumartesi Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine Cemre Demircan hayat veriyor
Getir Pazar günleri çalışıyor mu? Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir son sipariş saati kaçta?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler'in yeni filmi vizyon tarihi ve fragmanı yayınlandı
Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı ile 2021 yılı ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL’ye varan geri ödemesiz destek
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2021
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
Evde cevizli baklava nasıl yapılır? Şerbet kıvamı ve miktarı nasıl olmalıdır?
CİMER e-Devlet Şikayet Başvuru Hattı ve Sorgulama Nasıl Yapılır?
28 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları kaçta açıklanacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
PTT 2021 Mayısıs borç yapılandırma kredisi şartları ve faiz oranları
Star TV canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
PS PLUS 2021 Mayıs ücretsiz oyunları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 2 Mayıs 2021 Pazar
TV8 canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Mayıs 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.