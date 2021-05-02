Çocuğunu dövdüğü için kayın pederini öldürdü!

Üzücü olay bugün akşam saatlerinde Kastamonu Cide ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı köyde hayatını sürdüren 35 yaşındaki F.O isimli kadın, çocuğunu dövdüğünü öne sürdüğü kayın pederi ile tartıştı. Tartışmadan kısa bir süre sonra F.O eline silah alarak kayın pederi Mevlüt Ok yanına gitti ve ikili arasında tartışma çıktı.

Kayınpederini öldürdü

Tartışmanın büyümesiyle birlikte aralarında arbede çıktı ve bu esnada silah ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği 67 yaşındaki Mevlüt Ok olay yerinde can verdi.,İhbar üzerine olayın yaşandığı eve gelen ekipler yapılan inceleme sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırırken, gelini F.O ise jandarma tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, F.O. ile kayınpederi Mevlüt Ok arasında daha öncesinde de çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından hayatını kaybeden Mevlüt Ok’un oğlu Mehmet Ok, babası ile yengesi arasında ki tartışmanın tarlada başladığını, ve evde devam etmesiyle birlikte yengesi F.O'nun babasını vurduğunu söyledi. MEhmet Ok, yengesi ile babası arasında bazı problemlerin olduğunu sözlerine ekledi.