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Çocuğu üniversite okuyan ailelere yapılan yardımlar nelerdir? Başvuru şartları neler?

Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için para yardımında bulunan kurumlardan birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’dır. Maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına sağlanmakta olan devlet desteğinden faydalanmak adına yapılması gerekenlere dair tüm detaylar haberimizde…

31 Aralık 2021 Cuma 07:03
Çocuğu üniversite okuyan ailelere yapılan yardımlar nelerdir? Başvuru şartları neler?
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Üniversite eğitimi alan çocuğu olan ailelere devlet tarafından SED, burs ile kredi gibi yardımlar yapılıyor. Hem KYK hem de vakıflar ile deneklerce aileleri mağdur etmemek amacıyla eğitim ve öğretim destekleri veriliyor. Peki, üniversite eğitimi alan aileler başvurularını nereye yapmalı? Başvuru şartları nelerdir? Tüm detaylar haberimizin devamında.

e-Devlet SED parası başvuru işlemleri

e-Devlet’ten T. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülmekte olan Sosyal Ekonomik Destek başvurusuyla SED yardımından yararlanılabiliyor. SED başvuruları e-Devlet’ten yapılabilmekte.

Başvuru işlemleri için;

  • İlk olarak e-Devlet sistemine giriş yapın ve açılan ekrana “SED” yazın
  • Öğrenim yardımı için yeni başvuru yapılacağı zaman “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” sayfasını açın
  • Mevcut başvuru sorgulama işlemleri için “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı / Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasına giriş yapın
  • Yeni başvurularda Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru hizmetine yönlendirilirsiniz.
  • Başvuru için gereken  bilgileri eksik olmadan ve doğru bir şekilde yazdıktan sonra onaylayabilirsiniz.
  • Sonrasında bilgilendirme metnini okumanız gerekiyor.
  • Kişisel verilerin korunması hakkında izin belgesine onay verilmelisiniz.
  • Kimlik ile iletişim bilgileri kontrol etmeyi unutmayın.
  • Başvuruya esas bilgiler doldurulmalıdır. (ek 1)
  • Hanede yaşayan çocuklar hakkında kişisel bilgileri de doldurduğunuzda SED başvuru işleminizi tamamlamış oluyorsunuz.

Okuyan çocuğu olanların SED başvuru işlemleri

- Başvuru Dilekçe​​​​​​​si

- T.C Kimlik Numarası

- Sağlık Raporu (duruma göre değişebilir)

- Öğrenci Belgesi (duruma göre değişebilir)

- İş-kur veya meslek kurslarına başvurunun gerçekleştiğine dair belgedir.

Yukarıda yazılı olan evrakları tamamlayarak başvuru işleminizi yapabilirisiniz.

SED yardımı ne kadardır?

2021’de öğrenciler adına yapılan SED yardım ücretleri şu şekildedir:

  • Okul öncesi eğitim alanındaki yardım tutarı: 787, 48 TL
  • İlköğretim alanındaki yardım tutarı: 1181, 23 TL
  • Ortaöğretim alanındaki yardım tutarı: 1259, 97 TL
  • Yüksek öğretim alanındaki yardım tutarı: 1417, 47 TL

 

Aynı zamanda kuruluş bakımından ayrılan gençlere 629,99 TL, 2828 Kanunun 32. Maddesi Evlenme Yardımı kapsamında da 2540,67 TL yardım yapılıyor.

Çocuğu üniversite eğitimi alan aileler aylık maaş başvurusunu nasıl yapar?

Devlet tarafından maddi açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin üniversite eğitimi alan çocukları adına maddi yardım yapılarak destek verilmektedir. Verilmekte olan bu destek her ay yapılıyor. Devlet tarafından yapılan bu desteği almak isteyenler başvuru işlemlerini şu kurumlara yapabilirler;

  • Bulundukları il ya da ilçe müdürlüklerine,
  • Bakanlıklara direkt olarak başvuru,
  • CİMER
  • Dilekçe yazıp başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Başvuruların değerlendirilme süreçleri

Devlet tarafından öğrencilere yapılan para yardımı başvuru formu veya diğer başvuru kanallarından yapılmakta olan pandemi üniversite öğrencilerine yardım talepleri belli kriterler doğrultusunda inceleme alınır. Yapılan inceleme sonucunda kişi yardım yapılabilmesi için aranan şartlara uyum sağlıyorsa başvurusu olumlu olarak sonuçlandırılır.  Ailelerin yapmış oldukları başvurular değerlendirilirken şu kriterlere dikkat edilmektedir;

  • Aile bireylerinin sağlık durumları göz önünde bulunduruluyor.
  • Ailenin gelir durumu ön plana alınıyor.
  • Eğitim için yapmış oldukları harcamalar değerlendiriliyor.
  • Ailenin tüm giderleri göz önüne alınıyor.
  • Yaşamış oldukları bölgenin koşulları inceleniyor.
  • Devletten almış oldukları diğer destekler göz önüne alınıyor.

Maddi durumu yetersiz olan ailelere yapılan yardımlar nelerdir?

Maddi durumu yetersiz olan ailelere devlet tarafınca maddi desteğin yanı sıra gıda, giyim, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok yardım yapılmaktadır. İlk olarak çalışma hayatında yer alabilecek durumdaki aile bireylerine iş imkanı sağlanması amacıyla İŞ-KUR kaydı yapılıyor ve kişilere uyan pozisyonlara göre çalışma imkanı veriliyor. Çalışma hayatında yer alamayacak durumlar olan aileler için de belediyeler ile kaymakamlıklardan yardım talep ediliyor. Tüm bunlar dışında çocuğu okumakta olan ailelere de maddi olarak destek veriliyor.

Çocuğu okumakta olan ailelere her ay verilen maaş başvurusuyla kreş, ilkokul, ortaokul, lise ile üniversite kademelerinde eğitim almakta olan öğrencilere devlet tarafından verilen maddi yardımlar dikkat çekiyor. Eğerki belirlenmiş olan kriterlere uyduğunuz düşüncesinde iseniz aktif başvuru tarihlerinde istenilen evraklarla beraber başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Devlet tarafından üniversite öğrencilerine destek veriliyor mu? Verilen destekler nelerdir?

Üniversitede eğitim gören öğrencilere devlet tarafından burs ile kredi gibi maddi yardımlar yapılmaktadır. Maddi sıkıntı yaşayan ailelerin üniversitede eğitim gören çocuklarına belirlenen şartlara uydukları taktirde geri ödemesi olmayan burs ile yardım yapılıyor. Geri ödemesi olmayan burstan yararlanamayan öğrencilereyse geri ödemesi olan KYK kredisi veriliyor. Üniversite eğitim hayatı süresince maddi sıkıntı yaşamamak ve başarılı eğitim hayatı geçirmek için devletçe öğrencilerimize maddi destek veriliyor.

Üniversite öğrencilerine yapılan maddi yardım

Üniversite öğrencilerine KYK tarafından yapılan yardımların güncel miktarı şöyledir;

  • Lisans eğitimi alan öğrencilere 650 TL
  • Yüksek Lisans  eğitimi alan öğrencilere 1.300 TL
  • Doktorada kademesinde eğitim alan öğrencilere de 1.950 TL yardım devlet tarafından yapılıyor.

Son Güncelleme: 31.12.2021 07:03
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