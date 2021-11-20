CNC tezgahları üzerinde tonalama, kesme, taşlama gibi işlemleri gerçekleştiren kişiye CNC tezgah işçisi adı verilmektedir. Türkiye’de iş arayan milyonlarca insanın gündeminde yer alan CNC tezgah işçilerinin ne kadar maaş aldığı ve ne iş yaptığı merak edilmeye devam ediyor. Peki CNC tezgah işçisi maaşı ne kadar? CNC tezgah işçisi ne iş yapar?

CNC Tezgah İşçisi Maaşı Ne Kadar?

CNC tezgah işçisi 2021 yılı itibariyle aylık ortalama 3.900 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük CNC tezgah işçisi maaşı 2.826 TL, en yüksek maaşı ise 5.850 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

CNC Tezgah İşçisi Ne İş Yapar?

CNC tezgah işçisi olmak isteyen kişilerin en az ilköğretim seviyesinde eğitim almaları gerekiyor. CNC tezgah işçilerinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte o görevler:

- İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

- Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

- Çalışılan yeri düzenlemek

- Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

- Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

- Ölçme aletlerini kontrol etmek

- Tezgah, takım ve iş parçasını üretime hazır hale getirmek

- Takımları ve iş parçasını tezgaha bağlamak

- Parça talaşlı üretim işlemlerini gerçekleştirmek

- Üretimin sürekliliğini sağlamak

- İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

- Kontrol ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmek

- Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak