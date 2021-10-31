CNC taşlama operatörü 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

CNC taşlama operatörü ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, CNC taşlama operatörü iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

CNC taşlama operatörü tanımı nasıl yapılır?

CNC tona operatörü ya da CNC tezgah operatörü gibi farklı tabirler ile isimlendirilen bu iş kolu CNC makineleri kullanarak işlenen malzemelerin delme, frezeleme, taşlama, talaş kaldırma, büküm gibi işlemlerini yerine getiren kişidir.

CNC taşlama operatörü 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

CNC taşlama operatörü olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.750 TL olarak ifade edilebilir. CNC taşlama operatörü olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise 2.826 TL olmakla birlikte aldıkları maximum maaş ise 8.750 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde CNC taşlama operatörü olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

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CNC taşlama operatörü olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

CNC taşlama operatörü olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden mezun olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

CNC taşlama operatörü ne iş yapmaktadır?

CNC taşlama operatörü olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

CNC taşlama operatörü meslek ana grubu nedir?

CNC taşlama operatörü meslek alt ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar olarak çalışmaktadırlar.

Metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlara mensuplarıdır.

CNC taşlama operatörü meslek grubu nedir?

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar dahildirler.

CNC taşlama operatörü meslek birim grubu nedir?

Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri ( 7223 'den devam) birimindendirler.

CNC taşlama operatörü meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için CNC taşlama operatörü meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7225.02 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde CNC taşlama operatörü olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, CNC taşlama operatörü olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.