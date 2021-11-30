CNC punch makinesi operatörü maaşı ne kadar? Cnc punch makinesi operatörü görevleri

Türkiye’de milyonlarca insan iş bulma umuduyla arayışlarına devam ediyor. Eğitim seviyesi nispeten düşük olan insanlar ise CNC punch makinesi operatörü gibi meslekleri tercih ediyor. İş hayatlarını bu meslek üzerinden devam ettirmek isteyen insanlar CNC punch makinesi operatörünün aylık ne kadar kazandığını öğrenmek için intenet üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki CNC punch makinesi operatörü maaşı ne kadar?

CNC Punch Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar?

Mekanik araç üretimi yapan fabrikalardaki önemli elemanlardan birisi olan CNC punch makinesi operatörünün ortalama maaşı 3.060 TL’dir. Türkiye’de bir CNC punch makinesi operatörü en az 2.826 TL maaş alırken en yüksek ise 3.300 TL maaş almaktadır.

CNC punch makinesi operatörü olmak isteyen kişilerin en az ilköğretim seviyesinde eğitim almış olmaları gerekiyor. Bu mesleğin iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesinde yayınlanıyor.