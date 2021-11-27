CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları ne kadar?

Bilgisayar destekli tasarım ya da daha fazla kullanılan kısaca CAD, mühendislik tasarımcılık tasarımlarının geliştirilmesi, değiştirilmesi ve son şeklinin verilmesi için bilgisayardan anaöğe olarak yararlanılan bir işlemi tanımlamak amacıyla CNC cam işleme makinesi kullanılıyor. Bilgisayar, tasarımcının veri analizi, hesapları ve projeye edilen tasarımın 3 boyutlu görüntüsünün seri ve verimli bir şekilde bilgisayar grafik sistemi ile oluşturulduğu bir terminaldir. Görüntüyse, döndürülebiliyor, farklı açı, kesit, düzlem ve büyüklüklerde incenelenebiliyor. Değişiklikler oldukça seri bir şekilde yapılabiliyor.

CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin ayda ortalama aldıkları maaş 3.170 TL. CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları minimum 2826 TL, maksimum 4180 TL'dir.

Bu mesleği yapmayı isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörleri ne iş yapıyor?

CNC Cam İşleme Makinesi Operatörleri, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç-gereç ve ekipmanları etkin olarak kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uyarak görevler ile işlemleri yapar.

CNC Cam İşleme Makinesi Operatör meslek ana grubu nedir?

Meslek alt ana grubu nedir?

Tesis ve makine operatörleri ile montajcılar

Sabit tesis ile makine operatörleri

Meslek grubu nedir?

Diğer sabit tesis ile makine operatörleri

Meslek birim grubu nedir?

Cam ile seramik tesis operatörleri

CNC Cam İşleme Makinesi Operatör meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre bu mesleğin meslek kodu 8181.62'dir.