Çitliyo Mini Cooper çekilişi ne zaman yapılacak? Peyman Çitliyo Mini Cooper çekiliş tarihi ve katılım şartları

Peyman Çitliyo tarafından yeni bir çekiliş düzenlenmeye başladı. Peyman Çitliyo paketlerinde çıkan şifreyi, ‘herkesonucitliyo.com’a gönderen herkes, Mini Cooper çekilişine katılmaya hak kazanıyor. Her şifrede 1 çekiliş hakkı kazanan vatandaşlar, ne kadar şifre gönderirse o kadar çekiliş hakkına sahip oluyor. Konuyla ilgili en çok merak edilen soru ise çekilişin ne zaman yapılacağı. İşte detaylar...

Çekilişe katılmak için yapmanız gereken

Kampanya dönemi

Çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar, Çitliyo paketindeki şifreyi, ‘herkesonucitliyo.com’ a girerek, çekilişe katılabilir. Şifrenin yanında kişisel bilgilerinizi de doldurmanız gerekmektedir.

Kampanya 2 döneme ayrılmış durumda. Birinci dönem 15 Mart-14 Haziran, ikinci dönem ise 15 Haziran-14 Eylül olarak belirlenmiş. Her iki dönem için de 1 Mini Cooper hediye edilecek.

Çekiliş tarihi

Çekiliş ile ilgili en merak edilen konu çekilişin tarihi. Birinci dönem için çekiliş tarihi 24 Haziran olarak belirlenmiş. İkinci dönemin çekiliş tarihi ise 24 Eylül olarak belirlenmiş.

Çekiliş sonucunun açıklanma tarihi

Birinci dönemin çekiliş sonucu 29 Haziran tarihinde açıklanacak. İkinci dönemin sonucu ise 29 Eylül’de vatandaşlara duyurulacak. Sonuçlar Takvim gazetesinde yayınlanacak.