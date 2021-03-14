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Çitliyo Mini Cooper çekilişi ne zaman yapılacak? Peyman Çitliyo Mini Cooper çekiliş tarihi ve katılım şartları

Peyman Çitliyo’da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Peyman Çitliyo paketlerinden çıkan şifreyle, çekilişe katılan kişiler, Mini Cooper kazanma şansı elde ediyor. Peki, Çitliyo Mini Cooper çekilişi ne zaman yapılacak? Çekilişin katılım şartları ve detayları neler? Haberimizin içeriğinde...

14 Mart 2021 Pazar 17:41
Çitliyo Mini Cooper çekilişi ne zaman yapılacak? Peyman Çitliyo Mini Cooper çekiliş tarihi ve katılım şartları
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Peyman Çitliyo tarafından yeni bir çekiliş düzenlenmeye başladı. Peyman Çitliyo paketlerinde çıkan şifreyi, ‘herkesonucitliyo.com’a gönderen herkes, Mini Cooper çekilişine katılmaya hak kazanıyor. Her şifrede 1 çekiliş hakkı kazanan vatandaşlar, ne kadar şifre gönderirse o kadar çekiliş hakkına sahip oluyor. Konuyla ilgili en çok merak edilen soru ise çekilişin ne zaman yapılacağı. İşte detaylar...

 

Çekilişe katılmak için yapmanız gereken

Çekilişe katılmak isteyen vatandaşlar, Çitliyo paketindeki şifreyi, ‘herkesonucitliyo.com’ a girerek, çekilişe katılabilir. Şifrenin yanında kişisel bilgilerinizi de doldurmanız gerekmektedir.

Kampanya dönemi

Kampanya 2 döneme ayrılmış durumda. Birinci dönem 15 Mart-14 Haziran, ikinci dönem ise 15 Haziran-14 Eylül olarak belirlenmiş. Her iki dönem için de 1 Mini Cooper hediye edilecek.

Çekiliş tarihi

Çekiliş ile ilgili en merak edilen konu çekilişin tarihi. Birinci dönem için çekiliş tarihi 24 Haziran olarak belirlenmiş. İkinci dönemin çekiliş tarihi ise 24 Eylül olarak belirlenmiş.

Çekiliş sonucunun açıklanma tarihi

Birinci dönemin çekiliş sonucu 29 Haziran tarihinde açıklanacak. İkinci dönemin sonucu ise 29 Eylül’de vatandaşlara duyurulacak. Sonuçlar Takvim gazetesinde yayınlanacak.



Son Güncelleme: 14.03.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
Peyman çitliyoMini Cooper
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