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Çipli kimlikler ne kadar kullanılır? Yeni kimliğe geçmiş için son gün

Eski kimlik kartları yerine, yeni (çipli) kimlikler getirilmesi üzerine vatandaş yeni kimlik hakkında detayları merak etmektedir. Yeni kimlikler kaç yıl kullanılır? Yenilemek için son gün ne zaman? Merak edilen soruların cevabına haberimizde yer verdik.

01 Mart 2021 Pazartesi 23:04
Çipli kimlikler ne kadar kullanılır? Yeni kimliğe geçmiş için son gün
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Yeni kimlik kartları, 2017 senesinden itibaren kullanılmaktadır. Yeni kimliklerde bulunan çipler sayesinde vatandaş dolandırıcılığa karşı korunmaktadır.

Vize istemeyen ülkelere seyahat ederken pasaport yerine geçmektedir. Bu kartlarda biyometrik fotoğraf yer almaktadır. Kimlik kartlarını almak için il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunmak gerekir.

ALO 199 aranarak veya resmi siteye giriş yapılarak randevu almak mümkündür.

Başvuru tarihi için son gün

2023 senesine kadar başvurulabilir. Başvuru işleminin ardından Nüfus Müdürlükleri tarafından kimliğiniz adresinize gönderilir. Başvuru öncesi başvuru bedeli istenmektedir. Belirlenen bankalardan yatırılmalıdır. Kimlik değişim işlemi için 25, kayıp kimlik durumunda 50 TL ödeme istenmektedir.

Geçerlilik durumu

Kimlikler 10 yıl kullanılabilmektedir.

Gereken belgeler

  • TC kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, uluslararası aile belgesi
  • Bir tane biyometrik fotoğraf
  • Biyometrik fotoğraf, son 6 aya ait olmalıdır. 50mm-60mm boyutlarında olmalıdır.
  • 15 yaş üstü kişiler için fotoğraf zorunluluğu bulunmaktadır.

Başvuru işlemi sırasında parmak izi, parmak damar izi alınmaktadır.

Sorgulama işlemi

E-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmak mümkündür.



Son Güncelleme: 01.03.2021 23:04
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Anahtar Kelimeler:
Çipli KimlikBaşvuru
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