İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2021

Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 18.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 03:45
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2021
Takip Et:

Yeni dönemde çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması ile beraber kartlarını kaybeden vatandaşlar kaybetme harcının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar.  En son tarih olarak 2023 senesi ifade edilen yeni kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde yenileme ücreti ve kaybetme harcı ödenmesi gerekmektedir.

Kayıp Çipli Kimlik Kartı Başvurusu

Vatandaşların yeni çipli kimlik kartlarının kaybolması halinde kart ilk olarak iptal edilmekte ve eski kart işlevselliğini kaybetmektedir. Bu süre içinde vatandaşların güvenliği için kartlarını kaybettiklerini gazeteye ilan vermeleri ve emniyete ilgili bildiride bulunmaları gerekmektedir.

Çipli Kimlik Kartı Kaybetme Cezası

Kimlik kartını kaybedenler için herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Ancak kartların yenilenmesi için 45-50 TL kadar bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Yeni Kimlik Kartı İçin Gereken Evraklar

  • Alo 199′ dan randevu alınabilmektedir.
  • Harç kağıt bedelinin ödemesi (İnteraktif Vergi Dairesinden, anlaşmalı bankaya yatacak ödeme)
  • Harç kağıt bedeli dekontu
  • 1 ay içinde çekilmiş Biyometrik 2 adet fotoğraf
  • İstenen evraklar ile nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir.

Kayıp Kimlik Kartı Yenileme Ücretleri

  • Kaybolan kimlik için verilecek ücret: 50 TL
  • Yeni çipli kimlik kartı başvurusu için: 25 TL
  • Evlilik için (yenileme): 25 TL
  • Yeni doğanlara ücret: Yoktur. Fakat kayıt işlemi 1 ayı aştıysa: 25 TL

Yeni Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler

Yeni kimlik kartlarının üzerinde yer alan çip içerisinde birçok bilgi bulunmaktadır. Eski kimlik kartlarında yazılı olarak yer alan bilgiler yeni kartlarda çip içinde yer almaktadır. Aşağıdaki kısımda bu çiplerin içinde yer alan tüm bilgiler sıralanmıştır.

  • T.C. Kimlik Kartı Numarası
  • Reklam – Soyad
  • Anne Adı- Baba Adı
  • Doğum Yeri ve Tarihi
  • Cinsiyeti
  • Medeni Hali
  • Kan Grubu
  • Dini
  • Veriliş Tarihi
  • Kayıt Seri Numarası
  • Belge Geçerlilik Tarihi
  • Kişiye Özgü biyometrik bilgiler

Yeni Kimlik Kartı Kaybolduğunda İstenen Belgeler

İlk olarak Çipli Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirim ALO 199 hattına ya da bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne yapılabilmektedir. Ardından son 6 ayda çekilmiş 3 tane biyometrik fotoğraf ile muhtarlıktan alınan nüfus cüzdanı kayıp formunun doldurulması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 18.02.2021 03:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YenilemeKimlik Kartı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Mobbing nedir? İş yerinde uygulanan mobbing ile nasıl başa çıkılır?
Joaquin Zeballos Kimdir? Galatasaray ile anılan Uruguay'lı golcü Joaquin Zeballos hakkında bilgiler
Behzat Ç’nin yayın tarihi açıklandı! 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
19 Eylül Perşembe Reyting sonuçları Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon Türkiye reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?
0232 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, nerenin alan kodudur? İzmir alan kodu kaçtır?
Show TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Behice ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Şubat 2021 Cuma indirim fırsatları
Hafta sonu 20 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.