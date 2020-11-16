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Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2020

Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 16.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:38
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2020
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Yeni dönemde çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması ile beraber kartlarını kaybeden vatandaşlar kaybetme harcının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar.  En son tarih olarak 2023 senesi ifade edilen yeni kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde yenileme ücreti ve kaybetme harcı ödenmesi gerekmektedir.

Kayıp Çipli Kimlik Kartı Başvurusu

Vatandaşların yeni çipli kimlik kartlarının kaybolması halinde kart ilk olarak iptal edilmekte ve eski kart işlevselliğini kaybetmektedir. Bu süre içinde vatandaşların güvenliği için kartlarını kaybettiklerini gazeteye ilan vermeleri ve emniyete ilgili bildiride bulunmaları gerekmektedir.

Çipli Kimlik Kartı Kaybetme Cezası


Kimlik kartını kaybedenler için herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Ancak kartların yenilenmesi için 45-50 TL kadar bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Yeni Kimlik Kartı İçin Gereken Evraklar

  • Alo 199′ dan randevu alınabilmektedir.
  • Harç kağıt bedelinin ödemesi (İnteraktif Vergi Dairesinden, anlaşmalı bankaya yatacak ödeme)
  • Harç kağıt bedeli dekontu
  • 1 ay içinde çekilmiş Biyometrik 2 adet fotoğraf
  • İstenen evraklar ile nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir.

Kayıp Kimlik Kartı Yenileme Ücretleri

  • Kaybolan kimlik için verilecek ücret: 50 TL
  • Yeni çipli kimlik kartı başvurusu için: 25 TL
  • Evlilik için (yenileme): 25 TL
  • Yeni doğanlara ücret: Yoktur. Fakat kayıt işlemi 1 ayı aştıysa: 25 TL

Yeni Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler

Yeni kimlik kartlarının üzerinde yer alan çip içerisinde birçok bilgi bulunmaktadır. Eski kimlik kartlarında yazılı olarak yer alan bilgiler yeni kartlarda çip içinde yer almaktadır. Aşağıdaki kısımda bu çiplerin içinde yer alan tüm bilgiler sıralanmıştır.

  • T.C. Kimlik Kartı Numarası
  • Reklam – Soyad
  • Anne Adı- Baba Adı
  • Doğum Yeri ve Tarihi
  • Cinsiyeti
  • Medeni Hali
  • Kan Grubu
  • Dini
  • Veriliş Tarihi
  • Kayıt Seri Numarası
  • Belge Geçerlilik Tarihi
  • Kişiye Özgü biyometrik bilgiler

Yeni Kimlik Kartı Kaybolduğunda İstenen Belgeler

İlk olarak Çipli Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirim ALO 199 hattına ya da bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne yapılabilmektedir. Ardından son 6 ayda çekilmiş 3 tane biyometrik fotoğraf ile muhtarlıktan alınan nüfus cüzdanı kayıp formunun doldurulması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:38
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Anahtar Kelimeler:
YenilemeKimlik Kartı
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