Çipli kimlik kartı kaybettim, kimlik kartı kayıp ücreti ne kadardır? 2020

Yeni dönemde çipli kimlik kartlarının kullanılmaya başlanması ile beraber kartlarını kaybeden vatandaşlar kaybetme harcının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar. En son tarih olarak 2023 senesi ifade edilen yeni kimlik kartlarının kaybedilmesi halinde yenileme ücreti ve kaybetme harcı ödenmesi gerekmektedir.

Kayıp Çipli Kimlik Kartı Başvurusu

Vatandaşların yeni çipli kimlik kartlarının kaybolması halinde kart ilk olarak iptal edilmekte ve eski kart işlevselliğini kaybetmektedir. Bu süre içinde vatandaşların güvenliği için kartlarını kaybettiklerini gazeteye ilan vermeleri ve emniyete ilgili bildiride bulunmaları gerekmektedir.

Çipli Kimlik Kartı Kaybetme Cezası

Yeni Kimlik Kartı İçin Gereken Evraklar

Alo 199′ dan randevu alınabilmektedir.

Harç kağıt bedelinin ödemesi (İnteraktif Vergi Dairesinden, anlaşmalı bankaya yatacak ödeme)

Harç kağıt bedeli dekontu

1 ay içinde çekilmiş Biyometrik 2 adet fotoğraf

İstenen evraklar ile nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir.

Kayıp Kimlik Kartı Yenileme Ücretleri

Kaybolan kimlik için verilecek ücret: 50 TL

Yeni çipli kimlik kartı başvurusu için: 25 TL

Evlilik için (yenileme): 25 TL

Yeni doğanlara ücret: Yoktur. Fakat kayıt işlemi 1 ayı aştıysa: 25 TL

Yeni Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler

Kimlik kartını kaybedenler için herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Ancak kartların yenilenmesi için 45-50 TL kadar bir ücret ödenmesi gerekmektedir.

Yeni kimlik kartlarının üzerinde yer alan çip içerisinde birçok bilgi bulunmaktadır. Eski kimlik kartlarında yazılı olarak yer alan bilgiler yeni kartlarda çip içinde yer almaktadır. Aşağıdaki kısımda bu çiplerin içinde yer alan tüm bilgiler sıralanmıştır.

T.C. Kimlik Kartı Numarası

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Anne Adı- Baba Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Cinsiyeti

Medeni Hali

Kan Grubu

Dini

Veriliş Tarihi

Kayıt Seri Numarası

Belge Geçerlilik Tarihi

Kişiye Özgü biyometrik bilgiler

Yeni Kimlik Kartı Kaybolduğunda İstenen Belgeler

İlk olarak Çipli Kimlik Kartı Kayıp Bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirim ALO 199 hattına ya da bağlı bulunan nüfus müdürlüğüne yapılabilmektedir. Ardından son 6 ayda çekilmiş 3 tane biyometrik fotoğraf ile muhtarlıktan alınan nüfus cüzdanı kayıp formunun doldurulması gerekmektedir.