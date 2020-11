Çipli kimlik cilt no ve seri no nasıl öğrenilir? E-Devlet kimlik bilgileri sorgulama

Yeni kimlikler ile birlikte milyonlarca kişi yeni kimlik kullanmaya geçti. Çipli olan yeni kimlikler, uygun kullanım şekli ve üst düzey koruma sağlaması ile birlikte tercih edilen hale geldi. Yeni kimlik ile birlikte aile sıra no ve cilt no gibi kavramlarda kimlik üzerinden kaldırıldı. Bunun yerine yeni kimliklerin seri numaraları bulunmaktadır. Kişiler bazı durumlarda gerekli olan cilt no ve aile sıra no’larına ilişkin bilgi almak istediklerinde yeni kimliklerinde bu bilgilere ulaşamamaktadır.

E-devlet üzerinden öğrenmek mümkün mü?

Cilt numarasını öğrenmek isteyen kişiler e-devlet sistemine giriş yaparak bu bilgilere ulaşabilmektedir. Sisteme giriş yapan kişiler, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümüne giriş yaparak cilt numarası sorgulaması yapabilmektedir.

Yeni kimlikler ile birlikte kimliklerin üzerinden aile sıra no, cilt no, kangrubu, bağlı bulunan il-ilçe ve veriliş nedeni gibi bilgiler kaldırıldı. Bu bilgilere ulaşmak isteyen kişilerin e-devlet sistemi üzerinden bu bilgilere ulaşabilecekleri açıklandı. Bu bilgilere ulaşmak isteyen kişilerin e-devlet sistemine giriş yaparak kimlik bilgilerini aratmaları yeterli olacak.

E-devlet şifre işlemleri

E-devlet sistemine giriş yapmak için her vatandaşın kendine ait şifresi bulunmalıdır. Sisteme ilk defa giriş yapacak kişiler, PTT şubelerinden kendilerine özel şifreyi 2 TL karşılığında alabilmektedir. E-devlet şifresini alan kişiler, dilerlerse sistemden bu şifrelerini değiştirme hakkına sahiptir.